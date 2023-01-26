تحديد أول المتأهلين إلى دور الـ32 من كأس مصر

الخميس، 26 يناير 2023 - 17:24

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر

تحدت أول أربع فرق تأهلت إلى دور الـ32 من منافسات كأس مصر موسم 2022-2023.

وصعد الرباعي: دكرنس وبروكسي وطلائع الأسطول وراية.

وجاءت نتائج أول مباريات الدور التمهيدي الرابع كالآتي:

أخبار متعلقة:
تحديد موعد مباريات الدور التمهيدي الرابع من كأس مصر كأس مصر - تأهل زد وبتروجت ودربي السويس في الدور الرابع.. وتوديع الجونة والقناة زيزو يعتذر لجماهير الزمالك عن خسارة كأس مصر: كونوا خلف ناديكم كأس مصر - المنصورة إلى الدور التمهيدي الرابع.. وخروج بلدية المحلة والأولمبي

تعادل دكرنس سلبيا مع منية النصر، وفاز الأول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وفاز بروكسي على سبورتيج كاسل بنتيجة هدفين مقابل هدف.

فيما تعادل طلائع الأسطول بهدف لمثله أمام أبو قير للأسمدة، ليحسمها الأول بركلات الترجيح 3-2.

وانتصر راية على المنصورة بهدفين مقابل هدف.

ولُعبت أخر مباريات الدور التمهيدي الثالث بصعود الاتصالات بعد الفوز على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويواجه الاتصالات نظيره العبور على استاد السلام في 30 يناير الجاري.

وسيتأهل الفائز من الدور التمهيدي الرابع إلى دور الـ 32 لمواجهة أحد فرق الدوري الممتاز.

وسيكون 31 يناير الجاري هو الموعد الأخير لتحديد جميع المتأهلين إلى هذا الدور.

ويعد الزمالك هو حامل لقب آخر نسخة اكتملت 2020/2021 بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

وسيلعب الأهلي وبيراميدز نهائي نسخة 2021/2022.

دكرنس بروكسي طلائع الأسطول راية
نرشح لكم
خبر في الجول – بعد ثنائي الفيوم.. المصري يقترب من لاعبي بروكسي خبر في الجول – المصري يضم ثنائي الفيوم الدرجة الثانية - دكرنس يضم هداف الدوري البوركينابي إسلام رشدي ينضم لنادي دكرنس السكة الحديد: أمير عزمي مجاهد تعرض لوعكة صحية ولن يقود الفريق ضد وادي دجلة الدرجة الثانية - إبراهيم سعيد يعلن رحيله عن قيادة فريق المجد بحثا عن حلم الصعود.. السكة الحديد يضم بهاء مجدي الراحل رقم 40 في الدرجة الثانية.. هاني العقبي يستقيل من تدريب العبور
أخر الأخبار
السوبر السعودي - حجازي وطارق حامد أساسيان أمام النصر 3 دقيقة | السعودية
جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يريد مدافع سالزبورج بعد انضمام هدفه إلى أرسنال 14 دقيقة | ميركاتو
هداف الكاميرون يترك ليون نحو رين 48 دقيقة | ميركاتو
وزارة الرياضة تحدد موعد تسليم النادي الإسماعيلي إلى اللجنة الجديدة ساعة | الكرة المصرية
تحديد أول المتأهلين إلى دور الـ32 من كأس مصر ساعة | الدرجة الثانية
كالتشيو ميركاتو: مفاجأة مدوية.. ميلان ربما يضم كانسيلو من مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
كيكر: نجم تونس يخضع للكشف الطبي مع وصيف الدوري الألماني ساعة | ميركاتو
الكشف عن الجهاز الفني الجديد لـ فاركو بقيادة العشري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك