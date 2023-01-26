تحديد أول المتأهلين إلى دور الـ32 من كأس مصر

تحدت أول أربع فرق تأهلت إلى دور الـ32 من منافسات كأس مصر موسم 2022-2023.

وصعد الرباعي: دكرنس وبروكسي وطلائع الأسطول وراية.

وجاءت نتائج أول مباريات الدور التمهيدي الرابع كالآتي:

تعادل دكرنس سلبيا مع منية النصر، وفاز الأول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وفاز بروكسي على سبورتيج كاسل بنتيجة هدفين مقابل هدف.

فيما تعادل طلائع الأسطول بهدف لمثله أمام أبو قير للأسمدة، ليحسمها الأول بركلات الترجيح 3-2.

وانتصر راية على المنصورة بهدفين مقابل هدف.

ولُعبت أخر مباريات الدور التمهيدي الثالث بصعود الاتصالات بعد الفوز على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويواجه الاتصالات نظيره العبور على استاد السلام في 30 يناير الجاري.

وسيتأهل الفائز من الدور التمهيدي الرابع إلى دور الـ 32 لمواجهة أحد فرق الدوري الممتاز.

وسيكون 31 يناير الجاري هو الموعد الأخير لتحديد جميع المتأهلين إلى هذا الدور.

ويعد الزمالك هو حامل لقب آخر نسخة اكتملت 2020/2021 بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

وسيلعب الأهلي وبيراميدز نهائي نسخة 2021/2022.