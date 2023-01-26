كالتشيو ميركاتو: مفاجأة مدوية.. ميلان ربما يضم كانسيلو من مانشستر سيتي

الخميس، 26 يناير 2023 - 17:21

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - مانشستر سيتي

كشف تقرير موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي مفاجأة ربما تكون مدوية بانتقال جواو كانسيلو إلى ميلان في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.

ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي ليس بغريب على الدوري الإيطالي إذ ارتدى من قبل قميصي إنتر ويوفنتوس قبل الانتقال لـ سيتي في صفقة تبادلية في 2019.

ومنذ ذلك الحين أصبح البرتغالي من أفضل الأظهرة في العالم تحت قيادة بيب جوارديولا.

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ولم يظهر كانسيلو بشكل أساسي في الفترة الأخيرة عقب عودة المنافسات بعد كأس العالم، إذ يفضل المدرب الإسباني الاعتماد على الشاب ريكو لويس مؤخرا.

ويستطيع البرتغالي أن يشغل مركزي الظهير الأيمن والأيسر، وحال انضمامه سيشكل إضافة مع تواجد دافيدي كالابريا كظهير أيمن وثيو هيرنانديز كظهير أيسر.

وأوضح التقرير أن ميلان سيحاول ضم اللاعب في ظل تراجع نتائج الفريق مؤخرا وعدم تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات.

وارتبط اسم ميلان الإيطالي مؤخرا، نيكولو زانيولو لاعب روما وآلان سان ماكسيمان جناح نيوكاسل بالانتقال للروسونيري.

وخاض كانسيلو 98 مباراة بقميص سيتي منذ انضمامه لصفوف السيتيزينز وحقق منذ ذلك الحين لقبين للدوري الإنجليزي، ولقب كأس الرابطة.

ويسعى ميلان لتعزيز صفوفه في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية الجارية، إذ سيواجه توتنام في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

كما يحاول الفريق تقليص الفارق مع نابولي المتصدر والذي وصل لـ 12 نقطة مع نهاية الدور الأول من الدوري الإيطالي.

ميلان مانشستر سيتي جواو كانسيلو
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