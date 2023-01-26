كيكر: نجم تونس يخضع للكشف الطبي مع وصيف الدوري الألماني

اقترب الدولي التونسي عيسى العيدوني لاعب نادي فرينكفاروزي المجري من الانتقال إلى يونيون برلين الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يأتي هذا رغم اهتمام إسبانيول بضم اللاعب الذي ظهر بمستوى مميز خلال مباريات منتخب تونس بمنافسات كأس العالم 2022.

وذكرت جريدة كيكر أن العيدوني يصل إلى ألمانيا يوم الخميس للخضوع للكشف الطبي مع يونيون برلين ثم توقيع العقود.

وأفادت تقارير مجرية أن الدولي التونسي سيوقع على عقد يربطه بوصيف الدوري الألماني لمدة 3 مواسم ونصف.

يونيون برلين على بعد 3 نقاط من متصدر الدوري الألماني بايرن ميونيخ.

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وكان نادي فرينكفاروزي المجري قد حدد مطالبه للتخلي عن خدمات عيسى العيدوني خلال فترة الانتقالات الشتوية، حين تألق في المونديال.

وأوضحت تقارير أن إدارة النادي المجري ترفض التفريط في خدمات العيدوني بمبلغ أقل من 4 ملايين يورو مع وضع نسبة من إعادة بيع اللاعب.

صاحب الـ25 عاما تألق مع منتخب تونس وشارك في كل المباريات ولعب كل الدقائق الممكنة خلال 3 مباريات خاضها منتخب نسور قرطاج في كأس العالم 2022.

وظهر عيسى العيدوني بمستوى رائع خلال المباريات الـ3 وحصل على رجل مباراة تونس والدنمارك.

ويلعب العيدوني ضمن صفوف فرينكفاروزي منذ صيف 2020 ونجح في تحقيق لقبين لبطولة الدوري ولقب لبطولة كأس المجر.

وشارك اللاعب التونسي في 103 مباريات مع فريقه المجري.

وعلى المستوى الدولي خاض العيدوني 26 مباراة مع منتخب تونس وسجل هدفا في جميع المسابقات.