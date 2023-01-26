كيكر: نجم تونس يخضع للكشف الطبي مع وصيف الدوري الألماني

الخميس، 26 يناير 2023 - 17:16

كتب : FilGoal

عيسى العيدوني لاعب منتخب تونس

اقترب الدولي التونسي عيسى العيدوني لاعب نادي فرينكفاروزي المجري من الانتقال إلى يونيون برلين الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يأتي هذا رغم اهتمام إسبانيول بضم اللاعب الذي ظهر بمستوى مميز خلال مباريات منتخب تونس بمنافسات كأس العالم 2022.

وذكرت جريدة كيكر أن العيدوني يصل إلى ألمانيا يوم الخميس للخضوع للكشف الطبي مع يونيون برلين ثم توقيع العقود.

أخبار متعلقة:
مؤتمر جوارديولا: إدارة أرسنال تستحق الإشادة بسبب تمسكها بأرتيتا رغم الفوز بثلاثية نظيفة في الذهاب.. مدافع يونايتد يحذر زملاءه: لم نتأهل بعد ماني يسابق الزمن للحاق بمواجهة سان جيرمان تين هاج يوضح ما قاله للاعبيه بين شوطي لقاء نوتنجهام وسبب تبديل راشفورد

وأفادت تقارير مجرية أن الدولي التونسي سيوقع على عقد يربطه بوصيف الدوري الألماني لمدة 3 مواسم ونصف.

يونيون برلين على بعد 3 نقاط من متصدر الدوري الألماني بايرن ميونيخ.

وكان نادي فرينكفاروزي المجري قد حدد مطالبه للتخلي عن خدمات عيسى العيدوني خلال فترة الانتقالات الشتوية، حين تألق في المونديال.

وأوضحت تقارير أن إدارة النادي المجري ترفض التفريط في خدمات العيدوني بمبلغ أقل من 4 ملايين يورو مع وضع نسبة من إعادة بيع اللاعب.

صاحب الـ25 عاما تألق مع منتخب تونس وشارك في كل المباريات ولعب كل الدقائق الممكنة خلال 3 مباريات خاضها منتخب نسور قرطاج في كأس العالم 2022.

وظهر عيسى العيدوني بمستوى رائع خلال المباريات الـ3 وحصل على رجل مباراة تونس والدنمارك.

ويلعب العيدوني ضمن صفوف فرينكفاروزي منذ صيف 2020 ونجح في تحقيق لقبين لبطولة الدوري ولقب لبطولة كأس المجر.

وشارك اللاعب التونسي في 103 مباريات مع فريقه المجري.

وعلى المستوى الدولي خاض العيدوني 26 مباراة مع منتخب تونس وسجل هدفا في جميع المسابقات.

عيسى العيدوني تونس يونيون برلين الدوري الألماني
نرشح لكم
جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يريد مدافع سالزبورج بعد انضمام هدفه إلى أرسنال هداف الكاميرون يترك ليون نحو رين كالتشيو ميركاتو: مفاجأة مدوية.. ميلان ربما يضم كانسيلو من مانشستر سيتي مصدر من المصري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع ثنائي بروكسي.. وصفقة في الطريق وكيله لـ في الجول: لم يحدث تواصل نهائيا من الأهلي لضم كوادو دواه كادينا سير: ريال مدريد يسعى لإبطال مخطط تشابي ألونسو بخصوص فران جارسيا خبر في الجول – بعد ثنائي الفيوم.. المصري يقترب من لاعبي بروكسي خبر في الجول – المصري يضم ثنائي الفيوم
أخر الأخبار
جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يريد مدافع سالزبورج بعد انضمام هدفه إلى أرسنال 5 دقيقة | ميركاتو
هداف الكاميرون يترك ليون نحو رين 39 دقيقة | ميركاتو
وزارة الرياضة تحدد موعد تسليم النادي الإسماعيلي إلى اللجنة الجديدة ساعة | الكرة المصرية
تحديد أول المتأهلين إلى دور الـ32 من كأس مصر ساعة | الدرجة الثانية
كالتشيو ميركاتو: مفاجأة مدوية.. ميلان ربما يضم كانسيلو من مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
كيكر: نجم تونس يخضع للكشف الطبي مع وصيف الدوري الألماني ساعة | ميركاتو
الكشف عن الجهاز الفني الجديد لـ فاركو بقيادة العشري ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: إدارة أرسنال تستحق الإشادة بسبب تمسكها بأرتيتا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل