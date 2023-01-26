الكشف عن الجهاز الفني الجديد لـ فاركو بقيادة العشري

استقر طارق العشري المدير الفني الجديد لـ فاركو على جهازه المعاون خلال الفترة المقبلة.

وتولى العشري قيادة فاركو بعد رحيله عن سموحه خلفا لـ إيهاب جلال.

ويستهل العشري مشواره القيادي السبت المقبل أمام المصري على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ويتكون الجهاز الفني الجديد لنادي فاركو من:

طارق العشري (مدير فني)

عاطف حنفي (مدير الكرة)

محمود عطا (مدرب عام)

أحمد خطاب (مدرب)

أحمد طارق العشري (مدرب)

أيمن بسيوني (مدرب حراس مرمى)

عبدالحليم كامل (مخطط أحمال)

عمر عبدالحليم (محلل أداء)

حسن جمعة (مدير شئون لاعبين)

عادل الفلكي (مدير إداري)

محمد تيتو (إداري)

محمد عراقي (مسئول إعلامي)

مجدي وهبي (طبيب)

محمد حمدي – مصطفى الحراق (إخصائي تأهيل)

محمد الجزار – محمد محروس – محمد وليد (مدلك)

ويحتل فاركو المركز الـ13 في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة.

وبدأ طارق العشري موسم الدوري بقيادة فريق سموحة قبل أن يدخل في خلافات مع فرج عامر رئيس النادي.

وقاد العشري فريق سموحة في 15 مباراة بالدوري حقق 3 انتصارات و7 تعادلات و5 هزائم.

فيما، رحل إيهاب جلال عن فاركو بعدما قبلت إدارة النادي اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته كمديرا فنيا للفريق.

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد نهاية تجربته مع منتخب مصر.

وقاد جلال المصري في خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وهُزم في مثلهما.