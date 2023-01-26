مران الزمالك - مشاركة فتوح وجمعة وانتظام نداي.. وتأهيل المثلوثي وبرنامج علاجي لـ شيكابالا

شارك أحمد فتوح وعبد الله جمعة في تدريبات الزمالك الجماعية بشكل طبيعي بعد فترة غياب عن المران والمباريات.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن الثنائي شارك بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي والبدني الخاص الذي تم وضعه خلال الفترة الماضية.

وشارك الثنائي بشكل طبيعي في الفقرات الفنية والخططية استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

كما شهد مران الزمالك انتظام السنغالي إبراهيما نداي في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة.

ويأتي ذلك عقب انتهاء اللاعب من أداء البرنامج التدريبي الخاص الذي وضع له خلال الفترة الماضية بعد التعافي من إصابة في العضلة الخلفية.

وشارك نداي في الفقرة الخططية بجانب التقسيمة الفنية بشكل كامل مع زملائع استعدادا للفترة المقبلة.

ووضع الجهاز الطبي برنامجا علاجيا خاصا لمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق بسبب الوعكة الصحية التي يعاني منها غاب بسببها عن مواجهة غزل المحلة الأخيرة.

ومنح الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه راحة لشيكابالا من المشاركة في التدريبات على أن يواصل البرنامج العلاجي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات المقبلة.

بينما يخضع حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق لتدريبات تأهيلية خاصة بسبب معاناته من إجهاد في عضلة السمانة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة عقب مرور 15 جولة.

وفشل الزمالك في تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات خاضهم الفريق بمسابقة الدوري.

وخسر الزمالك آخر مواجهتين أمام كل من الأهلي وغزل المحلة.