كما كشف في الجول.. المصري يعلن رحيل ثنائي الفريق

الخميس، 26 يناير 2023 - 15:01

كتب : FilGoal

عمرو مرعي - المصري × مازيمبي

أعلن النادي المصري رحيل الثنائي عمرو طارق وعمرو مرعي عن الفريق.

عمرو طارق

النادي : لاعب حر

عمرو مرعي

النادي : لاعب حر

المصري

ووجهت الصفحة الرسمية لنادي المصري الشكر للثنائي وتمنت لهم التوفيق في خطوته المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن المصري قد أنهى إجراءات فسخ التعاقد مع اللاعبين وأصبح كل منهما لاعبا حرا.

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وسيحق لعمرو مرعي وعمرو طارق الانضمام لأي فريق بشكل مجاني سواء كان في فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو حتى بعد نهايتها.

وكان عمرو طارق قد انضم لصفوف المصري بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الجونة.

صاحب الـ 30 عاما شارك في 7 مباريات فقط مع الفريق منذ الانضمام للفريق.

ويلعب عمرو مرعي مع المصري منذ عام 2012 عندما انضم للفريق قادما من بيراميدز.

ولم يشارك مرعي مع المصري من بداية الموسم سوى في مباراتين وخلالهم صنع هدفا واحد.

ويحتل المصري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

وكان المصري قد ضد كل من رجب عمران وشريف دابو خلال فترة الانتقالات الحالية.

ورحل عن المصري أيضا محمد عنتر الذي انتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

الدوري المصري المصري عمرو طارق عمرو مرعي
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