فاركو يعلن العشري مديرا فنيا لمدة موسم ونصف

تعاقد مجلس إدارة فاركو برئاسة عز الدين بشار مع طارق العشري لتولي قيادة الفريق الفنية لمدة موسم ونصف الموسم خلفا لإيهاب جلال.

ويقود العشري مران فاركو اليوم الخميس لأول مرة استعدادا لمباراة الفريق المقبلة.

ويستعد فاركو لمواجهة المصري في الخامسة من مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري.

ويحتل فاركو المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة عقب مرور 15 جولة من مسابقة الدوري وبفارق نقطة واحد عن المراكز المؤدية إلى الهبوط.

وكان فاركو قد أعلن إقالة إيهاب جلال عقب الجولة الخامسة عشر بعد الخسارة أمام إنبي في الوقت القاتل.

بينما رحل طارق العشري عن قيادة فريق سموحة عقب الخسارة أمام بيراميدز في نفس الجولة.

العشري وسموحة

وبدأ طارق العشري موسم الدوري بقيادة فريق سموحة قبل أن يدخل في خلافات مع فرج عامر رئيس النادي.

وقاد العشري فريق سموحة في 15 مباراة بالدوري حقق 3 انتصارات و7 تعادلات و5 هزائم.

ويحتل الموج الأزرق المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

وودع سموحة كأس مصر 2022 بالخسارة من الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 3-1.

وخسر سموحة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في آخر مباريات الفريق تحت قيادة طارق العشري.

جلال وفاركو

وأعلن نادي فاركو قبول اعتذار مدربه إيهاب جلال عن عدم الاستمرار في مهمته كمديرا فنيا للفريق.

وخسر فاركو أمام إنبي بهدف قاتل في الدقيقة 98 عن طريق علي فوزي ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وبذلك، لن يتمكن إيهاب جلال من التدريب في أي ناد داخل مصر حتى نهاية الموسم الحالي بحسب لائحة الاتحاد.

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد نهاية تجربته مع منتخب مصر.

وقاد جلال المصري في خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وهُزم في مثلهما.

وأعلن نادي فاركو قبول اعتذار مدربه إيهاب جلال عن عدم الاستمرار في مهمته كمديرا فنيا للفريق.

وخسر فاركو أمام إنبي بهدف قاتل في الدقيقة 98 عن طريق علي فوزي ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يقود أحمد خطاب مران فاركو اليوم الثلاثاء لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وبذلك، لن يتمكن إيهاب جلال من التدريب في أي ناد داخل مصر حتى نهاية الموسم الحالي بحسب لائحة الاتحاد.

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد نهاية تجربته مع منتخب مصر.

وقاد جلال المصري في خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وهُزم في مثلهما.