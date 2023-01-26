فاركو يعلن العشري مديرا فنيا لمدة موسم ونصف

الخميس، 26 يناير 2023 - 14:26

كتب : أحمد الخولي

طارق العشري مدرب سموحة

تعاقد مجلس إدارة فاركو برئاسة عز الدين بشار مع طارق العشري لتولي قيادة الفريق الفنية لمدة موسم ونصف الموسم خلفا لإيهاب جلال.

ويقود العشري مران فاركو اليوم الخميس لأول مرة استعدادا لمباراة الفريق المقبلة.

ويستعد فاركو لمواجهة المصري في الخامسة من مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - جلسة بين فاركو وإيهاب جلال للاتفاق على صيغة الرحيل فاركو يعلن قبول اعتذار إيهاب جلال عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق في الـ+99.. إنبي يقهر فاركو ويغادر مراكز الهبوط مؤقتا وكيله لـ في الجول: إيهاب جلال مستمر مع فاركو

ويحتل فاركو المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة عقب مرور 15 جولة من مسابقة الدوري وبفارق نقطة واحد عن المراكز المؤدية إلى الهبوط.

وكان فاركو قد أعلن إقالة إيهاب جلال عقب الجولة الخامسة عشر بعد الخسارة أمام إنبي في الوقت القاتل.

بينما رحل طارق العشري عن قيادة فريق سموحة عقب الخسارة أمام بيراميدز في نفس الجولة.

العشري وسموحة

وبدأ طارق العشري موسم الدوري بقيادة فريق سموحة قبل أن يدخل في خلافات مع فرج عامر رئيس النادي.

وقاد العشري فريق سموحة في 15 مباراة بالدوري حقق 3 انتصارات و7 تعادلات و5 هزائم.

ويحتل الموج الأزرق المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

وودع سموحة كأس مصر 2022 بالخسارة من الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 3-1.

وخسر سموحة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في آخر مباريات الفريق تحت قيادة طارق العشري.

جلال وفاركو

وأعلن نادي فاركو قبول اعتذار مدربه إيهاب جلال عن عدم الاستمرار في مهمته كمديرا فنيا للفريق.

وخسر فاركو أمام إنبي بهدف قاتل في الدقيقة 98 عن طريق علي فوزي ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وبذلك، لن يتمكن إيهاب جلال من التدريب في أي ناد داخل مصر حتى نهاية الموسم الحالي بحسب لائحة الاتحاد.

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد نهاية تجربته مع منتخب مصر.

وقاد جلال المصري في خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وهُزم في مثلهما.

وأعلن نادي فاركو قبول اعتذار مدربه إيهاب جلال عن عدم الاستمرار في مهمته كمديرا فنيا للفريق.

وخسر فاركو أمام إنبي بهدف قاتل في الدقيقة 98 عن طريق علي فوزي ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يقود أحمد خطاب مران فاركو اليوم الثلاثاء لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وبذلك، لن يتمكن إيهاب جلال من التدريب في أي ناد داخل مصر حتى نهاية الموسم الحالي بحسب لائحة الاتحاد.

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد نهاية تجربته مع منتخب مصر.

وقاد جلال المصري في خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وهُزم في مثلهما.

الدوري المصري فاركو طارق العشري إيهاب جلال
نرشح لكم
كما كشف في الجول.. المصري يعلن رحيل ثنائي الفريق طريق الأهلي - لاعب سياتل ساوندرز: لا يوجد أي ناد لديه اسم كبير بالنسبة لنا مصدر من المصري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع ثنائي بروكسي.. وصفقة في الطريق البدري يكشف موقفه من تدريب الزمالك وعلاقته بالأهلي.. والظلم الذي تعرض له وقت المنتخب عدلي القيعي يكشف عن موقف الأهلي من مساعدة كهربا في سداد غرامته للزمالك وكيله لـ في الجول: لم يحدث تواصل نهائيا من الأهلي لضم كوادو دواه مرتضى: كان لابد من التدخل بعد هزائم فيريرا المتتالية.. وخطوة بشأن محمود علاء عامر حسين: الأهلي لن يجمع بين المشاركة في بطولتين بـ إفريقيا
أخر الأخبار
كما كشف في الجول.. المصري يعلن رحيل ثنائي الفريق 6 دقيقة | الكرة المصرية
تين هاج يوضح ما قاله للاعبيه بين شوطي لقاء نوتنجهام وسبب تبديل راشفورد 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فاركو يعلن العشري مديرا فنيا لمدة موسم ونصف 41 دقيقة | الكرة المصرية
طريق الأهلي - لاعب سياتل ساوندرز: لا يوجد أي ناد لديه اسم كبير بالنسبة لنا 54 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من المصري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع ثنائي بروكسي.. وصفقة في الطريق ساعة | الكرة المصرية
شاهد - ماذا حدث في مواجهة حجازي وطارق حامد الأولى ضد رونالدو ساعة | السعودية
البدري يكشف موقفه من تدريب الزمالك وعلاقته بالأهلي.. والظلم الذي تعرض له وقت المنتخب ساعة | الكرة المصرية
عدلي القيعي يكشف عن موقف الأهلي من مساعدة كهربا في سداد غرامته للزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل