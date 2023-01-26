طريق الأهلي - لاعب سياتل ساوندرز: لا يوجد أي ناد لديه اسم كبير بالنسبة لنا

أشعل أليكس رولدان لاعب سياتل ساوندرز الأمريكي التحدي، بتصريحاته القوية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

سياتل ساوندرز سيكون أول نادٍ أمريكي يشارك في كأس العالم للأندية على الإطلاق، وقد يصطدم بـ الأهلي المصري.

وصرّح رولدان عبر الموقع الرسمي لناديه: "كل مباراة تحمل تحدياتها الخاصة، لكننا سننافس أيًا كان الخصم".

وتابع: "لا يوجد أي نادٍ لديه اسم كبير جدًا بالنسبة لنا، أي أحد يمكنه الفوز في أي يوم".

رولدان (26 عامًا) هو الظهير الأيمن لمنتخب السلفادور، وقد كان ضمن التشكيل المثالي للدوري الأمريكي 2021.

من جانبه، صرّح كريستيان رولدان لاعب وسط سياتل ساوندرز: "من الملائم جدًا أن يكون سياتل ساوندرز هو أول فريق أمريكي يخوض منافسات كأس العالم للأندية عبر التاريخ".

وأضاف اللاعب الأمريكي: "القوام الأساسي للفريق متواجد هنا منذ فترة ونحن نتحسن عامًا تلو الآخر".

وأتم: "النادي يمتلك معايير واضحة، وأظن أن كلمة السر هي الألقاب والتنافس والاستمرارية في دوري مليء بالتكافؤ".

ويمتلك رولدان 32 مباراة دولية مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2017.

ويتواجد رولدان في صفوف سياتل ساوندرز منذ 2015، وقد خاض بقميصه أكثر من 270 مباراة.

وينتظر سياتل ساوندرز الفائز من الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، ليواجهه في مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل.

وسيلعب الفائز من تلك المواجهة أمام ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي يوم 8 فبراير.