شاهد - ماذا حدث في مواجهة حجازي وطارق حامد الأولى ضد رونالدو

الخميس، 26 يناير 2023 - 13:40

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - طارق حامد - كريستيانو رونالدو

لن تكون مباراة الكلاسيكو السعودي هي الصدام الأول للثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا الاتحاد ضد كريستيانو رونالدو نجم النصر المنضم مؤخرا للفريق.

مواجهة نصف نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والاتحاد ستكون أول مواجهة رسمية على صعيد الأندية.

لكن كان هناك مواجهة سابقة على صعيد المنتخبات، حين التقى منتخب مصر مع البرتغال استعدادا لكأس العالم 2018.

أخبار متعلقة:
البدري يكشف موقفه من تدريب الزمالك وعلاقته بالأهلي.. والظلم الذي تعرض له وقت المنتخب عدلي القيعي يكشف عن موقف الأهلي من مساعدة كهربا في سداد غرامته للزمالك يد - موعد مباراة مصر أمام ألمانيا في بطولة العالم.. القنوات الناقلة والمعلق زميل حجازي بالدفاع يعود في الوقت المناسب قبل مواجهة رونالدو

المباراة الودية أقيمت في مدينة زيورخ السويسرية بمارس 2018.

وكان الثنائي حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لهيكتور كوبر مدرب منتخب مصر، مثل رونالدو الذي قاد البرتغال طوال اللقاء.

وأكمل حجازي ورونالدو اللقاء حتى النهاية، بينما استبدل لاعب الزمالك السابق في الدقيقة 86.

وتقدم محمد صلاح للفراعنة في الدقيقة 56 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

واستمر تقدم منتخب مصر حتى انتفض كريستيانو في الوقت بدل الضائع.

رأسية أولى من الدون كتبت التعادل للبرتغال في الدقيقة 92.

ثم اقتنص رونالدو الفوز برأسية أخرى بعدها بدقيقتين.

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي لقاء النصر والاتحاد يوم الخميس في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (التاسعة بتوقيت مكة المكرمة).

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى بين 4 فرق وهم النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة عن صدام الاتحاد مع النصر ومواجهة بين الهلال والفيحاء.

الفائزان سيلعبان المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وحقق النصر الفوز على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين في الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل تاليسكا هدف فوز النصر في الدقيقة 31 بضربة رأسية.

وحمل رونالدو شارة قيادة فريق النصر في أولى مبارياته مع العالمي.

وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أحمد حجازي طارق حامد كريستيانو رونالدو النصر اتحاد جدة السوبر السعودي الاتحاد الكلاسيكو السعودي مصر البرتغال
نرشح لكم
بهدف قاتل في الفتح.. رونالدو ينقذ النصر من فقدان صدارة الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - النصر (2) - (2) الفتح.. رونالدو يسجل تشكيل الدوري السعودي - رونالدو يقود النصر أمام الفتح باقٍ ومستمر.. حمد لله يجدد تعاقده مع اتحاد جدة الدوري السعودي - النصر يستعيد ورقته الرابحة في مواجهة الفتح بمشاركة أوباما.. الحزم يفوز على العروبة ويخطف وصافة دوري الدرجة الأولى السعودي رابطة الدوري السعودي ترفض نقل لقاء النصر والوحدة إلى الجوهرة المشعة السعودية تفوز بشرف تنظيم كأس آسيا 2027
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - صراع رباعي.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 16 دقيقة | الدرجة الثانية
بهدف قاتل في الفتح.. رونالدو ينقذ النصر من فقدان صدارة الدوري السعودي 7 دقيقة | السعودية
الدرجة الثانية - أمير عزمي يكشف أسباب استقالته من تدريب السكة الحديد 29 دقيقة | الدرجة الثانية
فيتوريا يشاهد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام الجابون 36 دقيقة | منتخب مصر
ميتيلاند يكشف لـ في الجول حقيقة نسبة الزمالك في إعادة بيع إمام عاشور 38 دقيقة | المحترفون
مدرب الوداد: نعاني هجوميا لكننا نتسلح بجماهيرنا أمام الهلال 44 دقيقة | كأس العالم للأندية
الدرجة الثانية - صدارة القناة في مهب الريح.. السكة الحديد يضيع الفرصة 48 دقيقة | الدرجة الثانية
كرة يد - سيدات الأهلي ينتصرن على الزمالك في المرحلة الثانية من الدوري ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة