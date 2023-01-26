شاهد - ماذا حدث في مواجهة حجازي وطارق حامد الأولى ضد رونالدو

لن تكون مباراة الكلاسيكو السعودي هي الصدام الأول للثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا الاتحاد ضد كريستيانو رونالدو نجم النصر المنضم مؤخرا للفريق.

مواجهة نصف نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والاتحاد ستكون أول مواجهة رسمية على صعيد الأندية.

لكن كان هناك مواجهة سابقة على صعيد المنتخبات، حين التقى منتخب مصر مع البرتغال استعدادا لكأس العالم 2018.

المباراة الودية أقيمت في مدينة زيورخ السويسرية بمارس 2018.

وكان الثنائي حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لهيكتور كوبر مدرب منتخب مصر، مثل رونالدو الذي قاد البرتغال طوال اللقاء.

وأكمل حجازي ورونالدو اللقاء حتى النهاية، بينما استبدل لاعب الزمالك السابق في الدقيقة 86.

وتقدم محمد صلاح للفراعنة في الدقيقة 56 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

واستمر تقدم منتخب مصر حتى انتفض كريستيانو في الوقت بدل الضائع.

رأسية أولى من الدون كتبت التعادل للبرتغال في الدقيقة 92.

ثم اقتنص رونالدو الفوز برأسية أخرى بعدها بدقيقتين.

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي لقاء النصر والاتحاد يوم الخميس في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (التاسعة بتوقيت مكة المكرمة).

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى بين 4 فرق وهم النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة عن صدام الاتحاد مع النصر ومواجهة بين الهلال والفيحاء.

الفائزان سيلعبان المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وحقق النصر الفوز على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين في الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل تاليسكا هدف فوز النصر في الدقيقة 31 بضربة رأسية.

وحمل رونالدو شارة قيادة فريق النصر في أولى مبارياته مع العالمي.

وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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