البدري يكشف موقفه من تدريب الزمالك وعلاقته بالأهلي.. والظلم الذي تعرض له وقت المنتخب

تحدث حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن موقفه من قيادة فريق الزمالك وعلاقته بالنادي الأهلي في الوقت الحالي.

وأشار البدري إلى تعرضه للظلم وقت قيادته لمنتخب مصر.

وأجاب حسام البدري عن إمكانية تدريب الزمالك قائلا: "نادي الزمالك كبير وصرحت سابقا أن الأفضل يكون الأهلي والزمالك لأبنائه ولكن كل وقت وله ظروفه".

وأضاف البدري عبر قناة إم بي سي مصر: "الأمر مثل اللاعب الذي يلعب فترة في الأهلي وأخرى في الزمالك".

وكشف البدري "إذا تحصلت على عرض وقتها سأدرسه ونرى ما سيحدث، الزمالك نادي كبير بالتأكيد".

أما عن موقفه من الأهلي شدد "علاقتي جيدة بالطبع مع الأهلي، النادي الأهلي هو بيتي وأنا مشجع للفريق ومن أبناء النادي، كل ما حققته يعود بسبب مشواري مع النادي الذي له فضل كبير جدا على حسام البدري".

وبسؤاله هل يرى تجربة منتخب مصر للنسيان أجاب البدري بشكل قاطع "ليست للنسيان ولكن بالطبع حزين بسبب تعرضي للظلم، عندما كنت أشاهد تجربة المغرب في كأس العالم (بدمع) وكنت أتخيل لو استكملت مشواري وحققنا إنجازا في كأس العالم".

وأوضح "رحلت عن قيادة منتخب مصر بكل النتائج الإيجابية رغم توقف النشاط لما يقرب من عامين في ظل ظروف كورونا".

وشدد "كيروش ما كان سيصل إلى النهائي أمام السنغال إلا لو استلم فريق جيد قبل قدومه".

أما عن عدم خوض مباريات ودية مع المنتخب كشف "طلبت تعديل جدول الدوري ولم تحدث موافقة وقتها من أجل التنسيق لمباريات ودية".

وتابع "الأهلي والزمالك وبيراميدز كانوا يلعبون في إفريقيا في نفس الفترة، تحملت الكثير ولم أتحدث وقتها لرغبتي في النجاح واستكمال مشوار تكليفي بقيادة منتخب مصر".

واختتم حسام البدري تصريحاته "لم أحصل على مساعدة وقت قيادتي لمنتخب مصر ولكن هو ملف وتم غلقه وأنظر إلى المستقبل وأسامح كل من ظلم حسام البدري وقتها".

وقاد حسام البدري منتخب مصر خلال الفترة من سبتمبر 2019 ولمدة عامين.

وفاز منتخب مصر تحت قيادة البدري في خمس مباريات من تسعة لقاءات وتعادل الفريق أربع مرات ولم يتعرض للخسارة وقتها.

وتولى البدري بعد ذلك قيادة فريق وفاق سطيف الجزائري في يوليو 2022 ورحل في نوفمبر بسبب مشاكل مالية بالنادي.