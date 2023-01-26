عدلي القيعي يكشف عن موقف الأهلي من مساعدة كهربا في سداد غرامته للزمالك

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في الأهلي، عن موقف ناديه من عقوبة لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا".

وعاد كهربا مؤخرا من إيقاف طويل دام 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة المستحقة لناديه الأسبق الزمالك، لكنه لا يزال مهددًا بإجراء جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وصرّح القيعي عبر إم بي سي مصر: "القرار بخصوص كهربا يجب أن يكون فنيًا أولًا، وبعدها يتحوّل ليكون اقتصاديًا".

وتابع: "اللاعب الغالي (ماديا) هو الذي تدفع مقابله جنيهًا واحدًا، لكنه لا يقدّم شيئًا ويصدّر صورة سلبية عن النادي ويتسبب في مشاكل".

وأكمل: "أمّا اللاعب الرخيص (ماديًا)، فهو الذي تدفع فيه مبلغًا يراه البعض كبيرًا، لكن إنتاجيته تأتي لك بالبطولات وتصدّر صورة إيجابية عن النادي".

وسُئل القيعي عما إذا كانت إنتاجية كهربا حاليًا تساوي قيمة الغرامة، فأجاب: "كهربا من بعد الإيقاف يراه الكثيرون أنه الحل السحري للمهاجم الذي تفتقده الكرة المصرية لو استمر بهذا الالتزام والأداء".

وعند سؤاله عما إذا كان كهربا يساوي مبلغ مليونين ونصف المليون دولار قيمة الغرامة، أوضح القيعي: "هذه الأرقام في عالم كرة القدم لم تعد تعني شيئًا، إنها ترعبنا هنا، ولكنها صارت مقبولة في الخارج".

فهل هي مقبولة في الأهلي؟ أجاب القيعي: "لو أعطيتني ما أريد. الأهلي عندما يفوز يذهب للمشاركة في كأس العالم للأندية، وهناك يحصل على مليون دولار + مليون ونصف المليون دولار، وكلما فزت بمباراة، تفوز بأموال أكثر".

وشدد القيعي: "الحكم ليس ضد الأهلي، لكن كهربا لديه حقوق (مادية) لو أعطاها له الأهلي بشكل مبكر بعض الشيء قد تساعده".

وكشف: "هناك اختلاف في قضية كهربا، الغرامة مليون دولار على كهربا، ومليون دولار على النادي البرتغالي، لكنهم يقولون إن النادي البرتغالي يعلن إفلاسه، ووقتها يكون كهربا مسؤولًا عن المليوني دولار".

وتابع: "إنها نقطة خلافية، ويوم 2 فبراير سيتم الحكم في شكوى الزمالك بخصوص عدم تقاضيه قيمة الغرامة".

وأضاف: "المحامي يقول إنه يمكن الوصول لصيغة وسط، سواء بالتقسيط أو تحمل الغرامة وحده، سنرى ما سيحدث، لكنه مهدد بعقوبة جديدة".

وأجاب عن سؤال ما إذا كانت مواصفات "اللاعب الغالي" التي شرحها تنطبق على كهربا قائلًا: "بهذا الأداء، طبعًا، لو استمر على كذلك وكان لنا الحظ أن يكمل معنا كما نتوقع في كأس العالم للأندية وأن يقدّم نفس الأداء، فهو يستحق ذلك وأكثر".

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وأبدى القيعي رأيه في مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منذ مطلع الموسم الجاري.

وقال القيعي: "أنا سعيد به، إنه نموذج للمدرب الذي أرتاح له، قوي ويسيطر دون ضجة أو انفعال ويحقق العدالة، معه يأخذ الجميع فرصته".

وانتهت عقوبة إيقاف كهربا يوم 11 يناير الماضي، ليشارك بعدها أمام سموحة في الكأس ويسجل هدفًا، ثم نجح في هز شباك الزمالك فريقه السابق بمباراة القمة.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو الماضي لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 5 بطولات مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية، لكنه لم يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل المدرب بيتسو موسيماني وقتها، ليرحل معارًا إلى هاتاي سبور التركي.