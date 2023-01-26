زميل حجازي بالدفاع يعود في الوقت المناسب قبل مواجهة رونالدو

منح الجهاز الطبي لفريق اتحاد جدة الضوء الأخضر لمهند الشنقيطي ظهير أيمن الفريق من أجل المشاركة في مواجهة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام النصر.

مباراة الكلاسيكو السعودي ستشهد الصدام الأول للثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا الاتحاد ضد كريستيانو رونالدو نجم النصر المنضم مؤخرا للفريق.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الشنقيطي أصبح جاهزا للمشاركة في المباراة المرتقبة بعد تعافيه من الإصابة.

وكشفت عن استعانة البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق بالظهير الأيمن في التشكيل الأساسي الذي سيواجه النصر.

وشارك الشنقيطي في كل المباريات الأخيرة بمركز الظهير الأيمن بجوار حجازي قلب دفاع الإتي الذي شارك في كل مباريات فريقه هذا الموسم.

وفضل المدرب البرتغالي سفر كل المحترفين الـ8 مع الفريق إلى الرياض، على أن يتم استبعاد أحد اللاعبين ظهر يوم الخميس من القائمة النهائية لمواجهة النصر.

وأنهى الفريق تحضيراته الأخيرة مساء الأربعاء على ملعب النادي في جدة، التي ركز فيها سانتو على الجوانب البدنية، وعلى ضربات الترجيح.

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي اللقاء يوم الخميس في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (التاسعة بتوقيت مكة المكرمة).

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى بين 4 فرق وهم النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة عن صدام الاتحاد مع النصر ومواجهة بين الهلال والفيحاء.

الفائزان سيلعبان المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وحقق النصر الفوز على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين في الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل تاليسكا هدف فوز النصر في الدقيقة 31 بضربة رأسية.

وحمل رونالدو شارة قيادة فريق النصر في أولى مبارياته مع العالمي.

وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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