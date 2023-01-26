وكيله لـ في الجول: لم يحدث تواصل نهائيا من الأهلي لضم كوادو دواه

الخميس، 26 يناير 2023 - 12:14

كتب : حسام أحمد

كوادو دواه - مهاجم نومبيرج

نفى يورج فون مات وكيل السويسري كواد دواه لاعب نومبيرج الألماني حدوث أي تواصل مع الأهلي لضم اللاعب.

ويسعى الأهلي لتدعيم هجومه قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية والمقرر لها الفترة بين 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وكشف يورج فون مات وكيل اللاعب: "الأهلي المصري؟ لم يحدث أي تواصل نهائي من النادي لضم كوادو دواه".

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وتابع "اللاعب حاليا ضمن صفوف فريق نومبيرج الألماني ولكن الأكيد أنه لا توجد مفاوضات حتى اللحظة مع فريق الأهلي".

وكان مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قد صرح في مؤتمر صحفي سابق عن إبداء رأيه في المهاجمين المرشحين للانضمام إلى الأهلي من أجل حسم التعاقد مع أحدهم.

وخاض كوادو دواه هذا الموسم 16 مباراة مع فريقه في دوري الدرجة الثانية الألماني وساهم في سبعة أهداف بعد تسجيل ستة وصناعة هدف وحيد.

وسبق للمهاجم السويسري اللعب لأندية يانج بويز وسان جالين قبل أن ينتقل إلى نومبيرج في الصيف الماضي.

وينتهي سوق الانتقالات الشتوية يوم 31 من شهر يناير الجاري.

ودعم الأهلي صفوفه بضم خالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة معارا حتى نهاية الموسم مع بند أحقية الشراء.

كما تعاقد الأهلي مع مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي في تمام التاسعة من مساء يوم 1 فبراير المقبل.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي في منافسات كأس العالم للأندية.

وحصد الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية في آخر نسختين خاضهم الفريق.

وحال تأهل الأهلي يلعب أمام فريق سياتل الأمريكي في ربع النهائي من البطولة، والمتأهل يواجه ريال مدريد في نصف النهائي.

وقرر كولر السفر بلاعبين لن يتواجدوا ضمن قائمة الـ 23 لاعبا المقرر أن يعلن عنهم بشكل رسمي يوم 30 يناير قبل مباراة أوكلاند بيومين.

ويغادر فريق الأهلي القاهرة إلى المغرب بعد غدا السبت استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية.

ومن المقرر أن يترأس محمود الخطيب رئيس النادي البعثة الرسمية بينما سيتولى خالد مرتجي أمين الصندوق، ملف المنسق العام للبعثة.

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