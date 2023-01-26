تشافي يكشف حجم إصابة بيدري وسبب مشاركة تير شتيجن في الكأس

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، عن حجم إصابة لاعبه بيدري.

وخرج بيدري مصابًا خلال فوز برشلونة على ريال سوسيداد بهدفٍ دون رد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا مساء الأربعاء.

وعلّق تشافي بعد المباراة على ما قدّمه لاعبه عثمان ديمبيلي صاحب الهدف الوحيد: "مستوى ديمبيلي المميز ليس جديدًا، هذا اللاعب نضج كثيرًا منذ أن جئنا للنادي، ونحن نساعده لكي يحصل على مساحات كافية للانطلاق".

وأضاف المدرب الكتالوني: "يوم تقديمي مدربًا لـ برشلونة قلت إنه سلاح فتاك، الأظهرة يعانون عندما يرون وجهه".

وشدد: "إنه لاعب يمتلك قدرات هائلة، أؤمن جدًا بقدراته وأعتقد أنه قدّم مباراة غير عادية، قام بكل شيء بشكل مميز".

وشرح: "هذا بسبب قراراته الصحيحة التي يتخذها، إنه يستمتع وكذلك يستمتع الجمهور به، أنا سعيد لأجله لأنه فتى مميز، لقد قلب وضعه في برشلونة وهذا ليس سهلًا هنا".

وعن الفوز بفارق هدف وحيد، أوضح: "أغلب الأمور اليوم كانت إيجابية، لكننا استرخينا بعد المباراة وهذا لا يمكن أن يحدث. نفتقد لتلك الحدة. تتقدم 1-0 وتعرف أنهم يمكنهم الحصول على فرصة جيدة".

وأكد: "لا يمكن أن نهدي المباريات بتلك الطريقة، خصوصًا في مباريات خروج مغلوب. خلال 60 دقيقة كنا رائعين، ولكننا سجلنا الهدف وبدا كأن المهمة انتهت. لكن لا، يجب أن نتحسن، وأن نتحلى بمزيدٍ من الطموح. أنا سعيد على كل حال".

وغادر بيدري الملعب في الدقيقة 77 وعوّضه الإيفواري فرانك كيسي.

وتحدث تشافي عن ذلك: "بيدري تعرّض لكدمة في الركبة، أعتقد أنهم داسوا عليه بسن الحذاء، ولكنه بخير وسيكون متاحًا بشكل مبدئي لمباراة السبت".

كما خصص إشادة خاصة للقائد سيرخيو بوسكيتس الذي لعب المباراة كاملةً: "بوسكيتس في مستوى مميز للغاية، صحيح أننا لا نزال نفقد الكرات، ولكن بوسكيتس يمدنا بأشياء غير عادية. إنه قائد ويُعتمَد عليه ويتحلى بمزايا عديدة لا تحظى بالتقدير الكافي".

وأتم بشأن تفضيل مشاركة مارك أندري تير شتيجن في حراسة المرمى على حساب إنياكي بينيا: "رأيت أن تير شتيجن هو من يجب أن يبدأ اليوم، وكلهم يلعبون في برشلونة. أنا من يقرر واعتقدت أن مشاركة مارك هي الأفضل للفريق. إنه قرار تكتيكي بكل بساطة".

وكان برشلونة أول المتأهلين إلى المربع الذهبي للبطولة التي يحمل الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بها.

ولاحقًا عبر أوساسونا بدوره إلى نصف النهائي بعد فوز ملحمي على إشبيلية في الوقت الإضافي.

وتُستكمَل مباريات ربع النهائي اليوم الخميس بمواجهة فالنسيا أمام أتليتك بلباو، وريال مدريد أمام أتليتكو مدريد.

وتقام قُرعة الدور نصف النهائي غدًا الجمعة في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

video:1