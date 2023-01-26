ماني يسابق الزمن للحاق بمواجهة سان جيرمان

يسابق ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ الزمن من أجل اللحاق بمواجهة باريس سان جيرمان الشهر المقبل.

بعد غياب استمر لمدة شهرين ونصف.. أدى ماني التدريبات الفردية على أرض الملعب بعد شفائه من الإصابة.

وذكر تقرير قناة SPORT1 الألمانية أن السنغالي أصبح على بعد نحو 3 أسابيع من العودة للمباريات.

وقد تكون مباراة الذهاب في باريس يوم 14 فبراير مبكرة جدا بالنسبة له.

وأوضح التقرير أن السيناريو الأكثر واقعية هو عودة ماني في مباراة بروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني، بعد لقاء باريس بـ4 أيام.

ولا يريد يوليان ناجلزمان ولا المسؤولون في بايرن المخاطرة بالدفع بماني قبل الشفاء التام من الإصابة.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن لقناة SPORT1: "سنتوخى الحذر مع ساديو ولن نتسرع في أي شيء".

النجم السنغالي الذي انضم لبايرن هذا الموسم أصيب في نوفمبر الماضي قبل انطلاق كأس العالم 2022 وغاب عن مباريات منتخب بلاده.

ونشر موقع بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء اللحظات الأولى لساديو وهو يتدرب على أرض الملعب ليدخل المرحلة الأخيرة من تأهيله.

قبل أيام، أشار يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ إلى احتمالية لحاق مهاجمه المصاب ساديو ماني بمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

بايرن سيصطدم بسان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال في منتصف فبراير المقبل، قبل أن تقام مباراة الإياب في الثامن من مارس القادم.

وقال ناجلزمان عن ماني: "ساديو لاعب هام بالنسبة لنا، لو سار كل شيء على ما يرام فنتوقع عودته على مباراة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال".

وأضاف في مؤتمر صحفي "سنتابعه في الفترة المقبلة للوقوف على حالته، ولكن شخصيا، لن أعتمد عليه بشكل كامل في مباراة الذهاب".

ويتصدر بايرن جدول الدوري برصيد 36 نقطة.

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