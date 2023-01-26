كادينا سير: ريال مدريد يسعى لإبطال مخطط تشابي ألونسو بخصوص فران جارسيا

تعمل إدارة ريال مدريد على قطع الطريق أمام باير ليفركوزن، وتسعى لاستعادة فران جارسيا لاعب رايو فايكانو.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية ذكرت أن ريال مدريد بدأ التحرك بالفعل بسبب اهتمام ليفركوزن بضم جارسيا.

ويمتلك ريال مدريد 50% من قيمة إعادة بيع جارسيا، مما يعني أنه سيكون له الأولوية حال تخلي رايو فايكانو عن الظهير الأيسر الشاب.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد جارسيا 10 ملايين يورو، لن يواجه ليفركوزن مشكلة في سدادها.

من جانبه سيكلّف اللاعب ريال مدريد 5 ملايين يورو فقط بسبب نسبة الـ 50%.

ويفكر ريال مدريد في شراء اللاعب للحفاظ عليه، وإعارته إلى رايو حتى نهاية الموسم الجاري، لينضم إلى الميرنجي بدايةً من الموسم المقبل.

ويأتي اهتمام ليفركوزن بـ جارسيا بطلب من مواطنه تشابي ألونسو -لاعب ريال مدريد السابق- الذي يشرف على تدريب النادي الألماني.

جارسيا (23 عامًا) يعد أحد أفضل الأظهرة في الدوري الإسباني بآخر موسمين.

اللاعب السريع قصير القامة انضم إلى أكاديمية ريال مدريد عام 2013، وتدرج وصولًا إلى الفريق الرديف.

وخاض جارسيا مباراة رسمية واحدة مع الفريق الأول لـ ريال مدريد تحت قيادة سانتياجو سولاري في ديسمبر 2018 أمام مليلية بكأس ملك إسبانيا، ونجح في صناعة هدفٍ يومها.

وانتقل جارسيا إلى رايو في صيف 2020 على سبيل الإعارة وساعده في العودة للدوري الممتاز، ليقوم النادي المدريدي الصغير بشراء عقده بشكل نهائي في 2021 مقابل مليوني يورو.

وخاض جارسيا 102 مباراة مع رايو، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 8.

ويواجه ريال مدريد مشكلة في مركز الظهير الأيسر، إذ لا يمتلك بديلًا حقيقيًا للفرنسي فيرلان ميندي الذي لا يعيش أفضل مواسمه.

ويعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي أحيانًا على النمساوي ديفيد ألابا في هذا المركز، لكن لاعب بايرن ميونيخ السابق أثبت صلابة أكبر في عمق الدفاع بجوار إيدير ميليتاو خلال حملة التتويج بالثنائية الموسم الماضي.