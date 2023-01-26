اسكواش - مروان الشوربجي إلى نهائي بطولة الأبطال.. ومنافسة مصرية في السيدات

حسم مروان الشوربجي تأهله إلى نهائي منافسات بطولة الأبطال المقامة في ولاية نيويورك الأمريكية لرجال وسيدات الاسكواش.

وتعتبر بطولة الأبطال أولى البطولات الكبرى في العام الجديد.

وتفوق مروان الشوربجي على الكولومبي ميجيل رودريجيز بثلاثة أشواط دون مقابل.

وحسم الشوربجي تأهله في 49 دقيقة ليصل إلى نهائي البطولة للمرة الأولى في مسيرته.

ويلعب مروان أمام دييجو إلياس لاعب بيرو في النهائي، وكان لاعب بيرو قد حصد وصافة النسخة الماضية بالخسارة أمام علي فرج.

أما على مستوى السيدات فتلعب نوران جوهر لاعبة وادي دجلة أمام نور الشربيني لاعبة سبورتنج في المباراة النهائية.

وحسمت نوران جوهر تأهلها بالفوز بثلاثة أشواط دون مقابل على النيوزلاندية جويل كينج.

أما نور الشربيني فنجحت في تحويل تأخرها أمام هانيا الحمامي إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وحصدت نوران جوهر لقب النسخة الأخيرة من بطولة الأبطال وكان ذلك أمام الأمريكية أماندا صبحي.

أما نور الشربيني فسبق وحققت اللقب في ثلاث مرات سابقة آخرها عام 2019.