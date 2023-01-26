اسكواش - مروان الشوربجي إلى نهائي بطولة الأبطال.. ومنافسة مصرية في السيدات

الخميس، 26 يناير 2023 - 11:25

كتب : FilGoal

مروان الشوربجي - اسكواش

حسم مروان الشوربجي تأهله إلى نهائي منافسات بطولة الأبطال المقامة في ولاية نيويورك الأمريكية لرجال وسيدات الاسكواش.

وتعتبر بطولة الأبطال أولى البطولات الكبرى في العام الجديد.

وتفوق مروان الشوربجي على الكولومبي ميجيل رودريجيز بثلاثة أشواط دون مقابل.

أخبار متعلقة:
اسكواش - تسعة مصريين إلى ربع نهائي منافسات بطولة الأبطال اسكواش - بيان من وزارة الشباب والرياضة بشأن شكوى مصطفى عسل اسكواش - تقرير: إيقاف والد عسل 10 أشهر عن حضور البطولات.. وتوقعات بعقوبة على اللاعب اسكواش - مصطفى عسل يتصدر التصنيف العالمي.. ولا جديد في السيدات

وحسم الشوربجي تأهله في 49 دقيقة ليصل إلى نهائي البطولة للمرة الأولى في مسيرته.

ويلعب مروان أمام دييجو إلياس لاعب بيرو في النهائي، وكان لاعب بيرو قد حصد وصافة النسخة الماضية بالخسارة أمام علي فرج.

أما على مستوى السيدات فتلعب نوران جوهر لاعبة وادي دجلة أمام نور الشربيني لاعبة سبورتنج في المباراة النهائية.

وحسمت نوران جوهر تأهلها بالفوز بثلاثة أشواط دون مقابل على النيوزلاندية جويل كينج.

أما نور الشربيني فنجحت في تحويل تأخرها أمام هانيا الحمامي إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وحصدت نوران جوهر لقب النسخة الأخيرة من بطولة الأبطال وكان ذلك أمام الأمريكية أماندا صبحي.

أما نور الشربيني فسبق وحققت اللقب في ثلاث مرات سابقة آخرها عام 2019.

اسكواش مروان الشوربجي نوران جوهر نور الشربيني
نرشح لكم
كرة يد - نصف نهائي مكرر مجددا.. فرنسا إلى المربع الذهبي بعد الفوز على ألمانيا كرة يد - الحلم يتأجل.. مصر تودع بطولة العالم بالخسارة أمام السويد والانتقال للمراكز الترتيبية انتهت كرة يد - مصر (22)-(26) السويد.. نهاية المباراة كرة يد - الدنمارك إلى نصف نهائي بطولة العالم برقم تاريخي #السهرة_الرياضية – كيف ظهر ليبرون جيمس ونجوم كرة السلة في Hustle NBA - ليبرون جيمس يحقق إنجازا غير مسبوق ويقترب أكثر من عبد الجبار كرة يد - سلبية مسحة منتخبي مصر والسويد قبل مواجهة ربع نهائي بطولة العالم كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق
أخر الأخبار
خبر في الجول - خطوة من لجنة الانضباط للرد على الاتهامات الموجهة لها 12 دقيقة | الكرة المصرية
رغم الفوز بثلاثية نظيفة في الذهاب.. مدافع يونايتد يحذر زملاءه: لم نتأهل بعد 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"تصرف بغيض وحقير".. أتليتكو مدريد يدين "دُمية فينيسيوس المشنوقة" 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول.. المصري يعلن رحيل ثنائي الفريق ساعة | الكرة المصرية
تين هاج يوضح ما قاله للاعبيه بين شوطي لقاء نوتنجهام وسبب تبديل راشفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
فاركو يعلن العشري مديرا فنيا لمدة موسم ونصف ساعة | الكرة المصرية
طريق الأهلي - لاعب سياتل ساوندرز: لا يوجد أي ناد لديه اسم كبير بالنسبة لنا ساعة | الكرة المصرية
مصدر من المصري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع ثنائي بروكسي.. وصفقة في الطريق 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل