مرتضى: كان لابد من التدخل بعد هزائم فيريرا المتتالية.. وخطوة بشأن محمود علاء

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تدخل مجلس إدارة النادي بإقالة جوسفالدو فيريرا رغم خبراته بسبب ما حدث من هزائم مختلفة منذ بداية الموسم.

وأشار رئيس النادي إلى بداية الموسم بخسارة من الهلال السعودي ثم السوبر المصري وبعد ذلك توديع منافسات كأس مصر وختاما بالخسارة أمام الأهلي المنافس التقليدي في الدوري بسبب أخطاء فنية.

وشدد مرتضى منصور على طلبه بإعادة محمود علاء مدافع الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "فيريرا مدير فني كبير ومحترم وعقد أمير مرتضى جلسة معه لتسوية الأمور المالية، كانت هناك مطالبات من الجماهير بالتعاقد معه في البداية وعندما وجدنا رغبة مشتركة تم التعاقد بالفعل".

وأضاف "في البداية هناك من قالوا لماذا تعاقد الزمالك مع فيريرا رغم كبر سنه والآن هم من يهاجمون قرار رحيله".

وتابع رئيس الزمالك "تغلبت على الهلال السعودي في السعودية فكيف نخسر في قطر ولكن تخطينا ذلك، ثم تعرضنا للهزيمة أمام الأهلي في الإمارات رغم الفوز عليه 100 مرة هناك".

وشدد "كأس مصر البطولة المفضلة للزمالك واعتدنا الفوز على بيراميدز ثم ودعنا الكأس لذلك هناك شيء خاطيء، بعد ذلك خسرنا من الأهلي في الدوري بمباراة تفوقنا فيها طوال الشوط الأول لولا التغييرات".

وكشف مرتضى منصور "تم حسم مصير فيريرا عقب مواجهة الأهلي الأخيرة بإجماع آراء مجلس الإدارة برحيله باستثناء علاء ناجي عضو المجلس".

ووجه رسالة إلى جماهير النادي قبل مواجهة فيوتشر "نحتاج دعم الجماهير للجهاز الفني الحالي حتى لو كنت كارها لأسامة نبيه وإسماعيل يوسف".

ويلعب الزمالك أمام فيوتشر مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

أما بالحديث عن موقف محمود علاء قال: "علاقتنا بين الإسكندرية والجماهير فوق الوصف ولكن علاقتنا بمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد انقطعت وأطالبه بإعادة محمود علاء".

وتابع "إذا لم يعود محمود علاء وتم طلب لاعب منا في سوق الانتقالات المقبلة سنرفض ذلك تماما، إعادة اللاعب ستكون خطوة من أجل التعاون المستقبلي ليس من أجل محمد مصيلحي ولكن للحفاظ على علاقتنا مع النادي السكندري".

أما عن المطالبات برحيل مجلس الإدارة فأوضح "لن نرحل عن مناصبنا بعد الإنجازات التي حققناها ومستعد لإجراء انتخابات في أي توقيت وأثق في فوزنا بسبب ما شهدته الجمعية العمومية لما حققناه من إنجازات".

وأضاف "الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه سيفوز ويتعادل ويخسر ولكننا سندعمه وننتظر أن تكون الجماهير خلفه، وطالما الجميع يفعل ما عليه فالنتيجة من عند الله".

وتسائل رئيس الزمالك "لماذا يتعطل الـ VAR دائما في مواجهات الزمالك مثل غزل المحلة وأسوان وغيرهم؟".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته "لا أعلم لماذا يترك رئيس المجس الأعلى للإعلام ما يحدث من تجاوزات ضد الزمالك؟ أنت تمتلك أكواد لماذا لا يتم تطبيقها".

ويحتل الزمالك المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.

وتعثر الأبيض في آخر خمس مباريات من الدوري دون تحقيق أي انتصار بالإضافة للخسارة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي.