يد - موعد مباراة مصر أمام ألمانيا في بطولة العالم.. القنوات الناقلة والمعلق

الخميس، 26 يناير 2023 - 11:00

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - مصر - ألمانيا - طوكيو 2020

يستعد المنتخب المصري لمواجهة ألمانيا في نصف نهائي المباريات الترتيبية ببطولة العالم لكرة اليد.

وتوقف زحف منتخب مصر نحو المربع الذهبي حين خسر من السويد 22-26 في ربع النهائي.

في الدور الرئيسي، فاز منتخب مصر على البحرين وبلجيكا، وخسر أمام الدنمارك في المباراة الأخيرة ليصطدم بصاحب الأرض في ربع النهائي.

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في حالة فوز منتخب مصر على ألمانيا سيلعب أمام الفائز من لقاء النرويج والمجر لتحديد المركز الخامس والسادس.

أما في حالة الخسارة فسيلعب ضد الخاسر منهما لتحديد المركز السابع والثامن.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 27 يناير الجاري.

ويبدأ اللقاء في الرابعة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2، وقنوات الكأس.

ويعلق على اللقاء خالد خيري.

منتخب مصر كان قد خرج من ربع نهائي النسخة الماضية بعد الخسارة برميات الترجيح ضد الدنمارك.

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