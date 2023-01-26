مواعيد مباريات الخميس 26 يناير 2023.. دربي مدريد في الكأس وسوبر السعودية

الخميس، 26 يناير 2023 - 10:18

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد

يشهد اليوم الخميس الموافق 26 من شهر يناير 2023 عددا من المنافسات المختلفة حول العالم.

وتحصل مباريات الدوري المصري على راحة اليوم.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

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كأس ملك إسبانيا

تختتم اليوم الخميس منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويلعب فالنسيا ضد أتليتك بلباو في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت السعودية.

بينما في العاشرة مساء يستضيف ريال مدريد فريق أتليتكو مدريد في ختام منافسات ربع النهائي ويذاع أيضا عبر قناة SSC سبورت إكسترا 1.

وكان قد تأهل بالأمس كل من برشلونة وأوساسونا إلى نصف النهائي.

وتقام منافسات ربع النهائي من مباراة واحدة.

كأس السوبر السعودي

تقام اليوم منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

ويلعب الفيحاء أمام فريق الهلال في تمام الخامسة مساء على استاد الأمير فيصل بن فهد ويذاع عبر قناة SSC سبورت إكسترا 1.

بينما يواجه اتحاد جدة والذي يضم الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد فريق النصر في تمام الثامنة مساء على استاد الملك فهد.

ويلعب كريستيانو رونالدو ضمن صفوف النصر، ويذاع اللقاء عبر قناة SSC سبورت 1.

كأس مصر

تلعب اليوم منافسات الدور التمهيدي الرابع من بطولة النسخة الجديدة لكأس مصر.

ويلعب الترسانة ضد فريق المصرية للاتصالات، بينما يواجه المنصورة فريق راية الرياضي ويستضيف دكرنس فريق منية النصر.

وتقام جميع المباريات في تمام الثانية ظهرا.

كرة طائرة

تقام اليوم مباريات الجولة الخامسة من الدور قبل النهائي من مسابقة الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة.

ويتكون الدور قبل النهائي من ثمانية فرق تلعب من دور واحد ليتأهل أربعة أندية إلى الدور النهائي.

ويلعب الأهلي ضد بتروجت في تمام الثانية عصرا، بينما يواجه الزمالك فريق سموحة في تمام الرابعة عصرا.

بينما يواجه فريق سبورتنج نظيره الاتحاد السكندري في السادسة مساء وتختتم منافسات اليوم بمواجهة بين طلائع الجيش والطيران في الثامنة مساء.

وتقام جميع المباريات على صالة استاد القاهرة.

كأس ملك إسبانيا السوبر السعودي النصر رونالدو
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