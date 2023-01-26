منافس الأهلي - أوكلاند سيتي يتعادل أمام برشلونة ب في آخر استعداداته قبل مونديال الأندية

الخميس، 26 يناير 2023 - 00:46

كتب : FilGoal

أوكلاند سيتي - برشلونة ب

اختتم أوكلاند سيتي النيوزلاندي استعداداته قبل منافسات كأس العالم للأندية بتعادل أمام فريق برشلونة ب بهدف لكل منهما.

وسجل إيمليانو تادي هدف أوكلاند سيتي في المباراة التي انتهت بالتعادل وأقيمت في مدينة جوان جامبر الرياضية بمدينة برشلونة.

ودفع رافائيل ماركيز المدير الفني لفريق برشلونة ب بعدد من اللاعبين الشباب تحت 19 عاما.

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وشهد اللقاء المشاركة رقم 150 لرايان دي فريس لاعب أوكلاند سيتي ليصبح سادس أكثر لاعب مشاركة مع الفريق النيوزلاندي.

وخاض أوكلاند سيتي مباراتين وديتين سابقتين قبل مواجهة برشلونة ب في ختام الاستعدادات قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

وخسر أوكلاند سيتي أمام ريوس فريق القسم السادس الإسباني الخميس الماضي بهدف دون مقابل.

كما تعرض أوكلاند لخسارة جديدة وهذه المرة أمام جيونبوك من كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل قبل دقيقة على نهاية اللقاء.

وتعد مواجهة برشلونة ب هي الثالثة للفريق النيوزلاندي قبل كأس العالم للأندية.

ويغادر أوكلاند سيتي إسبانيا متجها إلى مدينة طنجة يوم الجمعة لبدء استعداداته قبل مواجهة كأس العالم للأندية.

وتأهل أوكلاند سيتي بدوره إلى كأس العالم للأندية بعد فوزه بدوري أبطال أوقيانوسيا 2022.

ويعتبر أوكلاند سيتي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة في كأس العالم للأندية بواقع 9 مرات.

وحقق أوكلاند سيتي أفضل إنجاز في تاريخه باحتلاله المركز الثالث في نسخة 2014 التي أقيمت في المغرب أيضًا.

وسبق لـ أوكلاند سيتي مواجهة الأهلي في ربع نهائي نسخة 2006، وفازت يومها كتيبة مانويل جوزيه بهدفي أمادو فلافيو ومحمد أبو تريكة.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي في تمام التاسعة من مساء يوم 1 فبراير المقبل.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي في منافسات كأس العالم للأندية.

وحصد الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية في آخر نسختين خاضهم الفريق.

وحال تأهل الأهلي يلعب أمام فريق سياتل الأمريكي في ربع النهائي من البطولة، والمتأهل يواجه ريال مدريد في نصف النهائي.

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