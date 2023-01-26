عبد الحفيظ يتحدث عن إحماء شيكابالا أمام الجمهور.. المهاجم الجديد وشارة قيادة معلول وعودة رمضان

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على لقطة ذهاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك لإجراء عمليات الإحماء أمام جمهور الأهلي قبل مباراة القمة.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة النهار: "لا أحب الحديث عن لاعب، قد يكون يتفائل بهذا الأمر".

وأضاف "كهربا لاعب في الأهلي ويتعرض لأزمة والتعامل فيها كان بشكل إيجابي جدا من كل الأطراف".

وواصل "لا أحتاج للسحر وكل الأمور مع الزمالك تسير في صالحي".

وأكمل "ننتظر من كهربا الكثير على المستوى الفني وهو صاحب موقف مهم بالنسبة للأهلي".

وأردف "الموسم الماضي الخصومات على لاعبي الأهلي وصلت إلى 9 ملايين جنيه، والتأخير بخصم 10% من قيمة العقد".

وشرح "الكثيرون طالبوا بتوقيع غرامة على محمود متولي بعدما حصل على إنذار أمام المصري لكنني كنت أراه جيدا ولم يفعل أي شيئ خارج عن النص والأمر لم يخرج عن إطار غضب الملعب".

وبسؤاله هل تم تسوية العقوبة التاريخية على كهربا قال: "الأهلي عندما يتخذ القرار وهو على حق لا يتراجع فيه".

وعن مهاجم الأهلي الأجنبي الجديد قال: "نريد أن يكون المهاجم الجديد على نفس مستوى اللاعبين الحاليين أو أعلى وهناك نظام متبع في الأهلي قبل إتمام أي صفقة جديدة".

وأكد "صعوبة توفير ملايين الدولارات قد يغير استراتيجية الأهلي بشأن المهاجم الأجنبي، فقد يضم لاعب على سبيل الإعارة بنية الشراء مع طلبات كولر المحددة والأنسب للفريق سيتم".

وأشار "فوجئت بمستوى خالد عبد الفتاح وكأنه يلعب مع الأهلي منذ موسمين، وله عقلية وشخصية كبيرة".

واستمر في تصريحاته "أثق تماما في مروان عطية وهو ذو قدرات رائعة وتطور بشكل كبير هذا الموسم".

ثم أكمل "محمد الضاوي سيكون مستقبل الأهلي لكنه يحتاج للكثير من العمل، فهو ذو مهارة كبيرة جدا وسرعة عالية وفي المران يمر من أي لاعب، لكنه يحتاج إلى اكتساب الخبرات".

وأوضح "ديانج تلقى الكثير من العروض ولسنا ضد فكرة رحيله ولكن الأهم هو التوقيت وقيمة العرض، ومحمد الشناوي تلقى عرضا في وقت قريب لكنه قرر البقاء مع الأهلي".

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وانتقل للحديث عن كثرة الإصابات في الأهلي قائلا: "عدد ساعات النوم وطريقة التدريب ومن ضمنها أرضية الملعب ونظام الغذاء وتأسيس اللاعب منذ الصغر".

وعن إمكانية عودة رمضان صبحي إلى الأهلي قال: "لا يوجد أي حديث عن هذا الأمر والقرار ليس قراري لكنه في يد مجلس الإدارة".

وتعجب قائلا: "لا أعرف حتى الآن كيف أقيم قرار رحيل حسام عاشور وأحمد فتحي عن الأهلي، ومن يرحل عن الأهلي بكامل إرادته قرار عودته ليس بيده".

واستطرد "منذ 16 سنة لم يخسر الأهلي أمام الزمالك في الدوري سوى مرتين، وحضرت فوز الأهلي على الزمالك بكل النتائج من 1 إلى 6، ولكن مباراة نهائي القرن هي أكبر فرحة لي".

وأتم تصريحاته "اتخذنا خطوات متقدمة في ملف تجديد حسين الشحات وياسر إبراهيم وأيمن أشرف".