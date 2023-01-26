اتحاد الكرة يكشف كواليس رحيل مارك كلاتنبرج.. من يخلفه وكيف يتحدد رئيس الحكام الجديد

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن كواليس رحيل مارك كلاتنبرج عن منصب رئيس لجنة الحكام.

وقال العطار في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "مارك كلاتنبرج عاد إلى مصر بعد إجازة الكريسماس وعقد جلسة مع رابطة الأندية، طلب فيها اتباع نظام جديد في اختيار الحكام للمباريات، واتحاد الكرة وافق على اعتماد هذا النظام، لكننا فوجئنا برحيله".

العطار كشف الكواليس قائلا: "كنا في انتظار مارك كلاتنبرج يوم الأحد الماضي، لكنه قال بأنه يجري أمر خاص في البنك وسيأتي بعدها. في اليوم التالي أخطرنا كلاتنبرج بأنه لن يتواجد بسبب تلقيه لتهديدات".

وأضاف "أرسلت لكلاتنبرج بريد إلكتروني وقلت له بأننا لا نرى أي تهديد لأمنه وأنه يقيم في فندق يوجد به أكثر من ألف سائح ويقيم فيه أجهزة فنية أجنبية لثلاثة فرق مصرية وعليه أن يحضر خلال 48 ساعة ليباشر عمله، لكنه تقدم باستقالته في اليوم التالي".

العطار أتبع "كلاتنبرج كتب في استقالته أسباب لم نسمع بها من قبل، لكنها أسبابه في النهاية".

المدير التنفيذي استمر "محمد فاروق يدير لجنة الحكام حاليا بشكل مؤقت لأنه كان نائب مارك كلاتنبرج. ورئيس لجنة الحكام المقبل سيكون أجنبيا ونحن حاليا ندرس السير الذاتية المعروضة علينا".

واستدرك "لكن لا صحة لما تردد عن تولي إيدي ماييه الحكم السيشلي المنصب لأننا بدأنا مناقشة الأسماء اليوم لأول مرة من الأساس".

واختتم العطار حديثه عن كلاتنبرج قائلا: "لا صحة لما يتردد عن رحيل كلاتنبرج بسبب مشاكل مادية. الرجل حصل على مستحقاته كاملة وبعد أن عاد لمصر راجعت معه ما يستحقه خلال الشهرين الماضيين بسبب وجوده خارج مصر لتحليل كأس العالم وراجعنا مواعيد السفر والعودة وكان سيحصل عليها هذا الأسبوع. يوجد شرط جزائي في العقد بقيمة شهرين ويمكننا المطالبة به".

مارك كلاتنبرج تقدم باستقالته من رئاسة لجنة الحكام المصرية يوم الثلاثاء الماضي، ليعلن اتحاد الكرة قبولها يوم الأربعاء.

ويبحث اتحاد الكرة حاليا عن رئيس جديد للجنة الحكام فيما تبقى من الموسم.