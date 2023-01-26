عبد الحفيظ يكشف كواليس لقطتي إنذاره من الغندور.. واعتراضه على بطاقة متولي الصفراء أمام المصري

الخميس، 26 يناير 2023 - 00:13

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، كواليس لقطتي إنذاره من أحمد الغندور حكم مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي، واعتراضه على إنذار محمود متولي أمام المصري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة النهار: "الإنذار الذي حصلت عليه في مباراة البنك الأهلي كنت أقول للحكم أحمد الغندور أن اللعبة لا يوجد بها أي خطأ لكنه اتخذ قرار إنذاري مسبقا وأشهر البطاقة الصفراء فورا".

وأضاف "أحمد الغندور تولى تحكيم مباراة الأهلي وفاركو الموسم الماضي وكانت بها (مصيبة) بعدما تم إلغاء هدف بيرسي تاو بشكل عجيب، ومحمد محمود تعرض للضرب وإصابة قوية في رأسه وعندما اعترضنا عليه أشهر لي الإنذار".

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عبد الحفيظ أتبع "آخر 4 مباريات للأهلي مع أحمد الغندور أشهر لي البطاقة الصفراء 3 مرات منذ أول اعتراض، وإذا تم استثناء مباراتي الزمالك وبيراميدز فإن أحمد الغندور أدار ثلث مباريات الأهلي هذا الموسم".

مدير الكرة بالأهلي قارن الموقف بحكم آخر فقال "عندما تحدثت مع شيمون مارتشينياك بين شوطي مباراة بيراميدز الأخبرة، أخبرته أن هناك لعبة تستحق المراجعة من الفيديو فقال لي إنه شاهدها جيدا بمنتهى الهدوء".

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن إنذار محمود متولي عقب مباراة الأهلي والمصري، والتي غاب على إثرها عن مباراة الزمالك، فقال "نزلت إلى الملعب عقب مباراة المصري لحماية حمدي فتحي من الحصول على إنذار فوجدت الحكم وليد عبد الرازق يشهر الإنذار لـ محمود متولي".

وأخيرا، أتم عبد الحفيظ حديثه عن الحكام بالحديث تجربة مارك كلاتينبرج رئيس لجنة الحكام السابق، فقال "تجربة كلاتنبرج لم تحصل على الفرصة الكافية في مصر".

وأتم "كان يجب على اتحاد الكرة حماية كلاتنبرج بشكل أكبر".

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 37 نقطة بعد مرور 15 مباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود يوم 29 يناير، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

الدوري المصري الأهلي سيد عبد الحفيظ
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