كأس إسبانيا - برشلونة أول المتأهلين لنصف النهائي بهدف ديمبيلي في سوسيداد

الخميس، 26 يناير 2023 - 00:08

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي

بات برشلونة أول المتأهلين لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفاز برشلونة على ريال سوسيداد بهدف دون رد ضمن ربع نهائي المسابقة.

وسجل عثمان ديمبيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

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وأكمل سوسيداد المباراة بعشرة لاعبين بعدما تعرض بريس منديز للبطاقة الحمراء في الدقيقة 40.

فريق برشلونة يعتبر البطل التاريخي لمسابقة كأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبا.

وكانت نسخة 2020 -2021 آخر نسخة توج بها فريق برشلونة باللقب وكانت على حساب أتليتك بلباو.

التشكيل

اعتمد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على روبرت ليفاندوفسكي في قيادة هجوم الفريق أمام ريال سوسيداد ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبدأ فرينكي دي يونج في التشكيل الأساسي لفريق برشلونة بينما جلس الثنائي أنسو فاتي ورافينيا على دكة البدلاء.

وصف المباراة

بدأ برشلونة المباراة بهجوم ضاغط على مرمى ريال سوسيداد وألغى حكم المباراة هدفا مبكرا بداعي تسلل فرينكي دي يونج في الدقيقة العاشرة.

وحرمت العارضة تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد من تسيجل الهدف الأول لريال سوسيداد.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه بريس منديز عند الدقيقة 40 من عمر المباراة.

ونجح عثمان ديمبيلي في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة عند الدقيقة 52 بعد انطلاقة من الجهة اليسرى ووضع الكرة قوية في الزاوية القريبة.

وحرمت العارضة جافي لاعب برشلونة من تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة متقنة.

وأجرى تشافي مدرب برشلونة تبديلا في الدقيقة 84 بنزول أنسو فاتي بدلا من عثمان ديميبلي.

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وكانت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا قد أسفرت عن المواجهات التالية:

ريال مدريد x أتليتكو مدريد

أوساسونا x أتليتك بلباو

فالنسيا x إشبيلية

برشلونة x ريال سوسيداد

وينتظر برشلونة باقي نتائج المباريات لخوض نصف نهائي المسابقة.

ويلعب دور ربع النهائي أيام 24 و25 و26 يناير من لقاء واحد.

أما نصف النهائي من ذهاب وإياب أيام 6 و9 فبراير و1 و2 مارس.

على أن تقام المباراة النهائية 6 مايو على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

برشلونة ريال سوسيداد
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