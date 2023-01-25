عبد الحفيظ: أزمتنا مع الزمالك في الأشخاص وليس كيان النادي العريق

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 23:53

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - سيد عبد الحفيظ

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على أنه يكن كل التقدير لكيان نادي الزمالك العريق، وأن الأزمة الحالية بشأن الأشخاص المتواجدين في القلعة البيضاء والمنظومة الإعلامية للنادي.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة النهار: "أزمتنا مع الزمالك خاصة بأشخاص ومنظومة إعلامية وليس مع كيان الزمالك العريق الذي له كل احترام من الجميع".

وأضاف متعجبا: "أصبحت وقت الإعداد لمباراة الزمالك أفكر في اللون الذي سيرتديه أمامنا، وتأكدت أن الزمالك سيلعب باللون الأزرق أمامنا في مباراة السوبر لأنه فاز علينا في الكأس بنفس اللون".

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وأفصح "اصطحبت 3 ألوان لـ"شورت" الأهلي خلال مباراة الزمالك الماضية لأنني لا أعرف أي لون سيلعبون به".

وأكد "بطولة الدوري لها أولوية بالنسبة للأهلي هذا الموسم، وفارق النقاط ليس كبيرا ويجب التركيز في كل المباريات".

وأتم تصريحاته "مباراة الأهلي والزمالك دائما ما تكون خارج التوقعات مهما كانت حالة الفريقين".

الأهلي الزمالك سيد عبد الحفيظ
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