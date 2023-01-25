كرة يد - نصف نهائي مكرر مجددا.. فرنسا إلى المربع الذهبي بعد الفوز على ألمانيا

يتكرر نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي بعدما حسم منتخب فرنسا البطاقة الأخيرة إلى المربع الذهبي.

وتغلب منتخب فرنسا على ألمانيا بنتيجة 35-28 في آخر مباريات ربع نهائي النسخة 28 من بطولة العالم لكرة اليد.

وانضم منتخب الديوك رفقة منتخبات الدنمارك وإسبانيا والسويد إلى المربع الذهبي.

ويعتبر ذلك الرباعي هو نفس المربع الذهبي لنسخة 2021 وأيضا نصف نهائي بطولة أوروبا 2022.

وكان الشوط الأول متكافئا بين منتخبي فرنسا وألمانيا والذي انتهى بالتعادل 16-16.

بينما شهد الشوط الثاني تفوقا تاما من نجوم منتخب فرنسا ليحسم الديوك تأهلهم بعد الفوز بنتيجة 35-28.

ويلعب منتخب فرنسا أمام السويد في نصف النهائي يوم الجمعة بينما يواجه منتخب الدنمارك فريق إسبانيا.

وكان نصف نهائي نسخة 2021 من بطولة العالم ويورو 2022 متشابها لمباراتي المربع الذهبي بالنسخة الجارية من المونديال.

ويعتبر منتخب فرنسا الأكثر تتويجا بلقب بطولة العالم برصيد ست مرات.

وكان آخر لقب حققه الديوك يعود إلى نسخة 2017 والتي أقيمت في فرنسا.

بينما حقق منتخب الدنمارك لقب آخر نسختين من بطولة العالم.

وحطم منتخب الدنمارك رقم فرنسا التاريخي بعد التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم.

وواصلت الدنمارك الحفاظ على سجلها بدون هزيمة للمباراة الـ 26 على التوالي من بطولة العالم بعد أن كان الرقم السابق باسم فرنسا بـ 25 مباراة فقط.