مرتديا زي البرازيل.. الحضري يرد على أنباء أزمته مع ميكالي

رد عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي على أنباء أزمته مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للفريق.

وترددت أنباء عن نشوب أزمة بين ميكالي والحضري بسبب تغيب الأخير عن اجتماعات الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لارتباطه بتحليل مباريات بطولة خليجي 25.

وظهر الحضري مرتديا زي المنتخب البرازيلي وكتب في "تويتر: "شكرا مستر ميكالي على الهدية الجميلة، ملابس منتخب البرازيل التي فضلت إرتدائها اليوم في صالة الألعاب البدنية ويراها الجميع".

وأضاف " شکر أکبر أنك تتذكرني دائما ومثلما تشاهدون هذه الهدية بمناسبة المشاكل بيني وبين مستر ميكالي".

عصام الحضري عبر حسابه في تويتر 📲 pic.twitter.com/1mdKAHKsDp — FilGoal (@FilGoal) January 25, 2023

روجيرو ميكالى عقد اجتماعا في 12 يناير الجاري مع جهازه المعاون للترتيب للمرحلة القادمة في غياب الحضري.

وحضر الاجتماع البرازيلى تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب والبرازيلي ليوناردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الاداء، ومحمود حرب المدير الإداري وخالد سرحان المترجم.

وناقش ميكالى مع معاونيه أسماء بعض اللاعبين الذين تألقوا مع انديتهم وإمكانية ضمهم لقوام المنتخب فى أقرب فترة توقف.

وركز الاجتماع على بحث الأمور الخاصة بالمنتخب الذى يستعد لمواجهة زامبيا في أواخر شهر مارس المقبل.

ويلعب منتخب مصر ضد زامبيا ذهابا وإيابا فى الجولة الثالثة للتصفيات القارية المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية.

ويتأهل الثلاثة الأوائل من بطولة إفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".