كرة يد - الحلم يتأجل.. مصر تودع بطولة العالم بالخسارة أمام السويد والانتقال للمراكز الترتيبية

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 23:12

كتب : محمد سمير

مصر والسويد كرة يد

ودع منتخب مصر لرجال كرة اليد منافسات بطولة العالم من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام السويد صاحب الأرض.

وخسر منتخب مصر أمام السويد بنتيجة 26-22 ضمن منافسات ربع النهائي ليودع الفراعنة المباراة وينتقل الفريق للعب على المراكز التدريبية.

ويلعب منتخب مصر على المراكز التدريبية من الخامس إلى الثامن.

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ويتأجل حلم الفراعنة بالتأهل إلى المربع الذهبي مجددا بعد إنجاز نسخة 2001.

وصف المباراة

بدأ المنتخب اللقاء بصورة جيدة وتألق محمد ممدوح هاشم بتسجيل ثلاثة أهداف في العشر دقائق الأولى.

وتقدم منتخب مصر في البداية بنتيجة 4-3 وسط تألق من كريم هنداوي الذي تصدى إلى هجمتين متتاليتين.

واستمرت المباراة بهدف هنا وآخر هناك حتى منتصف الشوط الأول بتقدم 7-5 لصالح الفراعنة بعد صاروخية محسن رمضان.

وتألق أندرياس باليكا حارس مرمى السويد في النصف الثاني من الشوط الأول بالمباراة وتصدى لهجمتين متتاليتين ولرمية جزائية أمام محمد سند.

وفي الدقيقة 25 نجح باليكا في التصدي لثلاث هجمات متتالية واتسع الفارق إلى خمسة أهداف مع نهاية الشوط بنتيجة 14-9.

حافظ منتخب السويد على التقدم مع بداية الشوط الثاني ودفع باروندو بالثنائي حسن قداح وأحمد عادل.

وشهد النصف الثاني من الشوط صحوة مصرية ليتقلص الفارق إلى ثلاثة أهداف بنتيجة 21-18 بعد تألق من حسن قداح.

ونجحت خبرات لاعبي السويد في حسم المباراة بالنهاية بنتيجة 26-22.

وسجل الثنائي حسن قداح ومحسن رمضان 5 أهداف كأكثر لاعبي منتخب مصر تسجيلا للأهداف.

وحصد أندرياس باليكا حارس مرمى السويد جائزة رجل المباراة بعد التألق بالتصدي 13 مرة.

المراكز الترتيبية

ينتقل منتخب مصر للعب على المراكز الترتيبية من الخامس إلى الثامن بعد الخسارة أمام السويد.

ويلعب منتخب مصر أمام الفريق الخاسر من مواجهة فرنسا ضد ألمانيا مساء يوم الجمعة.

ويتأهل الفائز للعب على مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس لمواجهة المتأهل من مواجهة النرويج ضد المجر.

أما في حالة الخسارة فيلعب منتخب مصر ضد الفريق المهزوم من مواجهة النرويج ضد المجر.

حلم مؤجل

لا يزال حلم التأهل إلى المربع الذهبي مؤجلا منذ تحقيقه في مرة فريدة بنسخة 2001.

وكان الإنجاز المصري الأبرز في منافسات بطولة العالم لكرة اليد هو حصد المركز الرابع في بطولة 2001 والتي أقيمت في فرنسا.

ويتواجد المنتخب المصري في المراكز الثمانية الأولى للنسخة الثالثة على التوالي.

وحقق الفراعنة المركز الثامن في نسخة 2019 قبل أن نحصد المركز السابع في نسخة 2021.

ويتأجل حلم الفراعنة في المنافسة على ميدالية والتأهل للمربع الذهبي مجددا إلى نسخة 2025 والمقرر إقامتها في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج.

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