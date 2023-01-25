بهدف قاتل.. دورتموند يستغل تعثر بايرن ويشعل صراع صدارة الدوري الألماني

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 22:55

كتب : FilGoal

يوسوفا موكوكو لاعب دورتموند

اقتحم بروسيا دورتموند صراع صدارة ترتيب الدوري الألماني.

وفاز دورتموند على ماينز بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 17 من الدوري الألماني.

وتقدم لي جاي سونج مبكرا لصالح ماينز وسجل الهدف الأول عند الدقيقة الثانية.

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وأدرك جوليان رايرسون هدف التعادل لنادي برسويا دورتموند عند الدقيقة الرابعة.

وسجل جيوفاني رينا الهدف الثاني لدورتموند عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

دورتموند استغل تعثر بايرن ميونيخ متصدر الترتيب الذي تعادل مع كولن بهدف لكل فريق.

ورفع دورتموند رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن بايرن متصدر المسابقة برصيد 36 نقطة.

فيما توقف رصيد ماينز عند 20 نقطة في المركز 12 بتريتب المسابقة.

المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر العائد من الإصابة بمرض السرطان شارك في الدقيقة 62 من المباراة بدلا من يوسوفا موكوكو.

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وصنع هالر هدف الفوز وأهدى تمريرة حاسمة لجيوفاني رينا الذي سجل في شباك ماينز.

وحقق دورتموند الفوز العاشر خلال الموسم الحالي، فيما تعرض ماينز للهزيمة السابعة.

ويلعب بروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 18 من الدوري.

فيما يواجه ماينز منافسه بوخوم يوم اسلبت المقبل في الجولة ذاتها.

بروسيا دورتموند الدوري الألماني
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