مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (0) - (0) ريال سوسيداد.. هدف غير محتسب
الأربعاء، 25 يناير 2023 - 21:50
كتب : FilGoal
يستضيف برشلونة فريق ريال سوسيداد على ملعب كامب نو في أولى مباريات ربع نهائي كأس الملك.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في ربع نهائي الكأس.
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ق10 هدف غير محتسب لنادي برشلونة بداعي التسلل على فرينكي دي يونج
ق5 ضغط مبكر من لاعبي برشلونة بحثا عن تسجيل هدف مبكر
انطلاق المباراة
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