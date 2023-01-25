مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (0) - (0) ريال سوسيداد.. هدف غير محتسب

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 21:50

كتب : FilGoal

سوسيداد - برشلونة

يستضيف برشلونة فريق ريال سوسيداد على ملعب كامب نو في أولى مباريات ربع نهائي كأس الملك.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في ربع نهائي الكأس.

لمتابعة مباراة برشلونة وريال سوسيداد دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
لجنة المسابقات تعلن عقوبات الأندية في الجولة 15 من الدوري يويفا يعلن تغييرات جديدة في دوري الأمم الأوروبية والتصفيات تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام سوسيداد.. ودي يونج أساسي حسام البدري لـ في الجول: منفتح على العمل في الدوري المصري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق10 هدف غير محتسب لنادي برشلونة بداعي التسلل على فرينكي دي يونج

ق5 ضغط مبكر من لاعبي برشلونة بحثا عن تسجيل هدف مبكر

انطلاق المباراة

برشلونة
نرشح لكم
يويفا يعلن تغييرات جديدة في دوري الأمم الأوروبية والتصفيات تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام سوسيداد.. ودي يونج أساسي صفقة ثلاثية.. جوليني وسيريجو بين نابولي وفيورنتينا وأتالانتا هالير بعد العودة: عليّ أن أظل قويا.. لا يصاب لاعبو كرة القدم بالسرطان كثيرا مزراوي يتحدث عن إصابته بالتهاب في القلب من مضاعفات فيروس كورونا مدرب إيطاليا: سنحاول الفوز على إسبانيا لإهداءه لـ فيالي بعد التعادل مع كولن.. حميديتش يهاجم جنابري: عدم الاحترافية أمر غير مألوف في بايرن هل يغيب النني عن أرسنال حتى نهاية الموسم؟ أرتيتا يجيب
أخر الأخبار
نهاية أزمة القيد الخاصة بنادي أسوان دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (0) - (0) ريال سوسيداد.. هدف غير محتسب 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
لجنة المسابقات تعلن عقوبات الأندية في الجولة 15 من الدوري 43 دقيقة | الكرة المصرية
يويفا يعلن تغييرات جديدة في دوري الأمم الأوروبية والتصفيات ساعة | الكرة الأوروبية
حسام البدري لـ في الجول: منفتح على العمل في الدوري المصري ساعة | الكرة المصرية
مباشر كرة يد - مصر (10)-(16) السويد.. أول أهداف الفراعنة في الشوط ساعة | كرة يد
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام سوسيداد.. ودي يونج أساسي ساعة | الكرة الأوروبية
الصفقة الخامسة.. أسوان يضم المغربي عماد الكابو ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل