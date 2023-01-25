انتهت في كأس إسبانيا - برشلونة (1) - (0) ريال سوسيداد.. البلوجرانا إلى نصف النهائي

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 21:50

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

يستضيف برشلونة فريق ريال سوسيداد على ملعب كامب نو في أولى مباريات ربع نهائي كأس الملك.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في ربع نهائي الكأس.

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نهاية المباراة

ق84 تشافي يجري تبديلا بنزول أنسو فاتي بدلا من عثمان ديمبيلي

ق68 العارضة تحرم جافي من تسجيل الهدف الثاني لنادي برشلونة

ق56 حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء في وجه سيرجيو بوسكيتس

ق52 عثمان ديمبيلي يسجل الهدف الأول لبرشلونة

ق48 عرضية خطيرة من عثمان ديمبلي يبعدها دفاع ريال سوسيداد

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق40 بطاقة حمراء لبرايس مينديز لاعب ريال سوسيداد

ق38 سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب

ق31 تسديدة قوية من كوبو لاعب ريال سوسيداد ترتطم بالعارضة

ق30 محاولة خطيرة من ريال سوسيداد تمر من أمام مرمى برشلونة

ق10 هدف غير محتسب لنادي برشلونة بداعي التسلل على فرينكي دي يونج

ق5 ضغط مبكر من لاعبي برشلونة بحثا عن تسجيل هدف مبكر

انطلاق المباراة

برشلونة
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