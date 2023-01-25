انتهت في كأس إسبانيا - برشلونة (1) - (0) ريال سوسيداد.. البلوجرانا إلى نصف النهائي

كأس إسبانيا - برشلونة أول المتأهلين لنصف النهائي بهدف ديمبيلي في سوسيداد

فيجورست يفتتح أهدافه مع مانشستر يونايتد في الفوز بثلاثية على نوتنجهام بكأس الرابطة