لجنة المسابقات تعلن عقوبات الأندية في الجولة 15 من الدوري
الأربعاء، 25 يناير 2023 - 21:45
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة المسابقة المسابقات بإشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عقوبات الأندية بعد انتهاء الجولة 15 من الدوري المصري.
وتأتي القرارات بالتنسيق مع الرابطة برئاسة أحمد دياب.
وجاء القرارات كالآتي:
الداخلية × المقاولون
إيقاف كيلتشي شيميزن لاعب الداخلية مباراتين للطرد بسبب لعبة خطيرة.
إيقاف اللاعب محمود طلعت لاعب الداخلية مباراة واحدة للطرد لسابق الإنذار.
فيوتشر × المصري
غرامة مالية علي النادي المصري عشرون ألف جنيه ومنع 178 مشجعا من جماهير النادي من حضور مباراة واحدة لتكرار السباب الجماعي من الجماهير.
بيراميدز × سموحة
إيقاف أسامة جلال لاعب بيراميدز مباراة واحدة للطرد لسابق الإنذاز.
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