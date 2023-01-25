يويفا يعلن تغييرات جديدة في دوري الأمم الأوروبية والتصفيات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراء تعديلات في نظام بطولة دوري الأمم الأوروبية بدءا من النسخة المقبلة 2024-25.

ويسعى الاتحاد الأوروبي حسب بيانه أن تكون البطولة متصلة بدءا من دور المجموعات الذي ينتهي في شهر نوفمبر والمرحلة النهائية التي تقام في يونيو، وذلك بإقامة مباريات المرحلة الجديدة بينهما في التوقف الدولي لشهر مارس.

وفي النسخ الثلاث الأولى كان يتأهل بطل كل مجموعة من التصنيف الأول للمرحلة النهائية للمنافسة على اللقب، ويتأهل أول كل مجموعة في التصنيف إلى التصنيف الأعلى، فيما يهبط صاحب المركز الأخير في المجموعة للتصنيف الأقل.

وسيكون النظام الجديد لنسخة 2024-2025 أن يتأهل أول وثانٍ كل مجموعة من المجموعات الأربع من التصنيف الأول لإقامة دور ربع نهائي بنظام الذهاب والإياب.

ويتأهل الفائزون للمنافسة النهائية بمرحلة نصف النهائي.

فيما ستقام أيضا مباريات الملحق بين منتخبات التصنيف الأول والثاني والثالث لتحديد الفائزين ببطاقة التأهل والهبوط.

وستجرى المنافسة بين (ثالث المجموعة في التصنيف الأول – وصيف المجموعة في التصنيف الثاني) وأيضا بين (ثالث المجموعة في التصنيف الثاني – وصيف المجموعة في التصنيف الثالث).

وسيزيد هذا التعديل من عدد المباريات للبطولة لتقام في شهر مارس.

ولن يؤثر ذلك على خوض الفرق للمباريات في التصفيات الأوروبية لبطولة اليورو أو كأس العالم.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن بطولة اليورو ستضم 24 منتخبا دون أي زيادة في عدد المنتخبات.

التصفيات الأوروبية

أوضح يويفا النظام الجديدة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أو يورو 2028.

ستضم التصفيات 12 مجموعة من 4 أو 5 فرق لتصبح أقل قابلية للتنبؤ وأكثر ديناميكية وستتم إقامة التصفيات بنظام الذهاب والإياب.

المجموعات التي تضم 5 فرق ستبدأ مشوارها في مارس

بينما المجموعات التي تضم 4 فرق ستبدأ مشوارها في يونيو بسبب المشاركة في المراحل الجديدة من دوري الأمم الأوروبية التي تم إعلانها أعلاه.

وسيتأهل متصدر الترتيب في المجموعات الـ 12 لبطولتي اليورو أو كأس العالم، فيما سيتأهل أصحاب المركز الثاني إما مباشرة أو للمشاركة في مباريات فاصلة مع فرق دوري الأمم الأوروبية.