حسام البدري لـ في الجول: منفتح على العمل في الدوري المصري

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 21:18

كتب : بسام أبوبكر

حسام البدري مدرب منتخب مصر

كشف حسام البدري البدري المدير الفني السابق لوفاق سطيف الجزائري ومنتخب مصر عن ترحيبه بالعمل في الدوري المصري من جديد.

وقال البدري لـFilGoal.com: "منفتح على فكرة العمل في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "وأن يكون هذا العمل مع فريق أستطيع من خلاله تحقيق طموحاتي والنجاح في مناخ عمل مناسب".

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ورحل حسام البدري قبل عدة أسابيع من تدريب وفاق سطيف الجزائري.

وكانت آخر تجربة لـ حسام البدري في الدوري المصري مع الأهلي خلال موسم 2017-2018.

وبعدها تولى تدريب منتخب مصر لفترة قصيرة خلال عام 2021.

حسام البدري الدوري المصري
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