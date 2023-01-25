حسام البدري لـ في الجول: منفتح على العمل في الدوري المصري
الأربعاء، 25 يناير 2023 - 21:18
كتب : بسام أبوبكر
كشف حسام البدري البدري المدير الفني السابق لوفاق سطيف الجزائري ومنتخب مصر عن ترحيبه بالعمل في الدوري المصري من جديد.
وقال البدري لـFilGoal.com: "منفتح على فكرة العمل في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة".
وأضاف "وأن يكون هذا العمل مع فريق أستطيع من خلاله تحقيق طموحاتي والنجاح في مناخ عمل مناسب".
ورحل حسام البدري قبل عدة أسابيع من تدريب وفاق سطيف الجزائري.
وكانت آخر تجربة لـ حسام البدري في الدوري المصري مع الأهلي خلال موسم 2017-2018.
وبعدها تولى تدريب منتخب مصر لفترة قصيرة خلال عام 2021.
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