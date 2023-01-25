تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام سوسيداد.. ودي يونج أساسي

يقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم برشلونة أمام ريال سوسيداد ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويبدأ فرينكي دي يونج في التشكيل الأساسي لفريق برشلونة بينما يجلس الثنائي أنسو فاتي ورافينيا على دكة البدلاء.

ويستضيف برشلونة فريق ريال سوسيداد على ملعب كامب نو في أولى مباريات ربع نهائي كأس الملك.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: رونالد أراوخو – جول كوندي – أندرياس كريستينسن – أليخاندرو بالدي

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – جافي – بيدري - فرينكي دي يونج

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – عثمان ديمبيلي

وكان فريق برشلونة قد اكتسح سبتة في مباريات ثمن النهائي بخمسة أهداف دون مقابل.

أما ريال سوسيداد فتغلب على مايوركا بهدف دون مقابل ضمن منافسات ثمن النهائي.

ويعتبر فريق برشلونة البطل التاريخي لمسابقة كأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبا.

وكانت نسخة 2020 -2021 آخر نسخة توج بها فريق برشلونة باللقب وكانت على حساب أتليتك بلباو.