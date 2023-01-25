الصفقة الخامسة.. أسوان يضم المغربي عماد الكابو

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 20:52

كتب : رضا السنباطي

عماد الكابو لاعب أسوان

أعلن نادي أسوان التعاقد رسميا مع اللاعب المغربي عماد الكابو ليكون ليكون خامس صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وضم أسوان اللاعب المغربي البالغ من العمر 22 عاما لمدة موسم ونصف.

ولعب عماد الكابو في فريق الناشئين بنادي برشلونة، وتعاقد أسوان معه قادما من فريق سانتا كولوما الأندوري.

أخبار متعلقة:
الرمادي: أيامي مع أسوان أصبحت معدودة الصفقة الرابعة.. أسوان يضم سيف العجوز من الجونة الرمادي: تفاجئت بإيقاف أسوان من القيد

وكان أسوان ضم كل من المهاجم محمود فهمي من المقاولون العرب، وبلال السيد من الاتحاد السكندري، وعلاء سلامة من فاركو، وسيف العجوز من الجونة وجميعم إعارة لنهاية الموسم.

ويحتل أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة.

ويلعب أسوان ضد طلائع الجيش في الجولة 16 من الدوري يوم الجمعة.

أسوان الدوري المصري عماد الكابو
نرشح لكم
لجنة المسابقات تعلن عقوبات الأندية في الجولة 15 من الدوري حسام البدري لـ في الجول: منفتح على العمل في الدوري المصري في الجول يكشف موقف معين الشعباني من تدريب سيراميكا كليوباترا مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نسافر إلى المغرب بدون التعاقد مع مهاجم أجنبي منافس الزمالك – الترجي يفوز على الملعب التونسي ويواصل مطاردة النجم الساحلي الغنيمي لـ في الجول: الاتفاق تم مع أحمد سامي لتدريب سموحة والإعلان خلال ساعات رابع مدرب في 15 جولة.. البنك الأهلي يعلن بابافاسيليو مديرا فنيا للفريق رسالة من شيكابالا بعد رحيل فيريرا.. وتوضيح بشأن الاستبعاد أمام غزل المحلة
أخر الأخبار
مباشر كأس إسبانيا - برشلونة يواجه ريال سوسيداد 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
لجنة المسابقات تعلن عقوبات الأندية في الجولة 15 من الدوري 12 دقيقة | الكرة المصرية
يويفا يعلن تغييرات جديدة في دوري الأمم الأوروبية والتصفيات 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
حسام البدري لـ في الجول: منفتح على العمل في الدوري المصري 40 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كرة يد - مصر (8)-(7) السويد.. تقدم عن طريق بكار 40 دقيقة | كرة يد
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام سوسيداد.. ودي يونج أساسي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة الخامسة.. أسوان يضم المغربي عماد الكابو ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - الدنمارك إلى نصف نهائي بطولة العالم برقم تاريخي ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل