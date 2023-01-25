الصفقة الخامسة.. أسوان يضم المغربي عماد الكابو
الأربعاء، 25 يناير 2023 - 20:52
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي أسوان التعاقد رسميا مع اللاعب المغربي عماد الكابو ليكون ليكون خامس صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وضم أسوان اللاعب المغربي البالغ من العمر 22 عاما لمدة موسم ونصف.
ولعب عماد الكابو في فريق الناشئين بنادي برشلونة، وتعاقد أسوان معه قادما من فريق سانتا كولوما الأندوري.
وكان أسوان ضم كل من المهاجم محمود فهمي من المقاولون العرب، وبلال السيد من الاتحاد السكندري، وعلاء سلامة من فاركو، وسيف العجوز من الجونة وجميعم إعارة لنهاية الموسم.
ويحتل أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة.
ويلعب أسوان ضد طلائع الجيش في الجولة 16 من الدوري يوم الجمعة.
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