كرة يد - الدنمارك إلى نصف نهائي بطولة العالم برقم تاريخي

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 20:48

كتب : FilGoal

مايكل هانسن لاعب منتخب الدنمارك - كرة يد

تأهل منتخب الدنمارك لرجال كرة اليد إلى نصف نهائي بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي.

واكتسحت الدنمارك منتخب المجر بنتيجة 40-23 في منافسات ربع النهائي.

وحقق المنتخب الدنماركي رقما تاريخيا بتأهله إلى نصف النهائي بالحفاظ على سجله دون هزيمة للمباراة 26 على التوالي في منافسات بطولة العالم.

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وكان الرقم القياسي في تاريخ بطولات العالم هو فوز منتخب فرنسا في 25 مباراة متتالية خلال منافسات المونديال بالنسخ 2015 و2017 و2019.

وكانت آخر خسارة للمنتخب الدنماركي في بطولات العالم خلال نسخة 2017 عندما خسر الفريق أمام المجر.

ولم يخسر المنتخب الدنماركي منذ تلك المباراة في نسخ 2019 و2021 والنسخة الجارية 2023.

وكانت الدنمارك قد تعادلت في مباراتين الأولى كانت أمام مصر في ربع نهائي 2021 وحسمتها الدنمارك وقتها برميات الترجيح أما التعادل الثاني فكان في نسخة 2023 الجارية أمام كرواتيا.

وحسم منتخب الدنمارك تفوقه على المجر في ربع نهائي النسخة الجارية منذ بداية المباراة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الدنمارك بنتيجة 21-12 قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ليحسم حامل لقب آخر نسختين التأهل بنتيجة 40-23.

وينتظر منتخب الدنمارك المتأهل من مواجهة إسبانيا أمام النرويج في نصف النهائي.

كرة يد الدنمارك المجر رقم قياسي
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