صفقة ثلاثية.. جوليني وسيريجو بين نابولي وفيورنتينا وأتالانتا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي ضم الحارس المخضرم سالفاتوري سيريجو قادما من نابولي.

فيما قُطعت إعارة بيرلويجي جوليني من فيورنتينا وعاد لـ أتالانتا، ومن ثم انضم إلى نابولي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

سيريجو المتوج بلقب يورو 2020 خاض 28 مباراة دولية بقميص منتخب إيطاليا.

ولم يخض سيريجو أي دقيقة بقميص البارتينوبي.

ولعب الحارس البالغ 36 عاما من قبل بقميص باليرمو وباريس سان جيرمان وإشبيلية وتورينو وجنوى.

وخاض جوليني 9 مباريات فقط بقميص الفيولا استقبل 8 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 4.

وسبق أن لعب جوليني البالغ 27 عاما بقمصان مانشستر يونايتد وتوتنام وأستون فيلا وأتالانتا قبل أن يحط الرحال بقميص نابولي.

وأنهى نابولي النصف الأول من الموسم برصيد 50 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافس له.

فيما يحتل أتالانتا المركز السادس برصيد 35 نقطة.

ويتواجد فيورنتينا المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.