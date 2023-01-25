في الجول يكشف موقف معين الشعباني من تدريب سيراميكا كليوباترا

اقترب معين الشعباني من العودة للتدريب من جديد في الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا حول تركيزه إلى كفة معين الشعباني الذي وافق مبدئيا على تدريب الفريق.

وأصبح الشعباني المرشح الأقرب لتولي المسؤولية في حالة التوصل لاتفاق مادي مناسب.

وسيتولى الشعباني مهمة تدريب سيراميكا كليوباترا حال الوصول إلى اتفاق مالي بين الطرفين.

الشعباني سبق وأن تولى تدريب المصري البورسعيدي خلال الموسم المنصرم.

كما توج الشعباني مع الترجي التونسي بلقبين متتالين لدوري أبطال إفريقيا.

وكان أحمد سامي رحل عن تدريب سيراميكا كليوباترا أمس الثلاثاء بشكل رسمي.

ورحل سامي بعد 15 مباراة فقط الموسم الحالي مع سيراميكا كليوباترا، وجاء ذلك بعد 10 أيام فقط من تجديد التعاقد لموسم آخر.

وكان أحمد سامي قد تولى قيادة سيراميكا كليوباترا في مايو الماضي.

وخاض سامي 31 مباراة مع فريق سيراميكا كليوباترا وحقق الفوز في سبع مباريات بينما تعادل 12 مرة وخسر مثلهم.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.