في الجول يكشف موقف معين الشعباني من تدريب سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 20:20

كتب : حامد وجدي

معين الشعباني - مدرب المصري

اقترب معين الشعباني من العودة للتدريب من جديد في الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا حول تركيزه إلى كفة معين الشعباني الذي وافق مبدئيا على تدريب الفريق.

وأصبح الشعباني المرشح الأقرب لتولي المسؤولية في حالة التوصل لاتفاق مادي مناسب.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نسافر إلى المغرب بدون التعاقد مع مهاجم أجنبي منافس الزمالك – الترجي يفوز على الملعب التونسي ويواصل مطاردة النجم الساحلي رابع مدرب في 15 جولة.. البنك الأهلي يعلن بابافاسيليو مديرا فنيا للفريق الغنيمي لـ في الجول: الاتفاق تم مع أحمد سامي لتدريب سموحة والإعلان خلال ساعات

وسيتولى الشعباني مهمة تدريب سيراميكا كليوباترا حال الوصول إلى اتفاق مالي بين الطرفين.

الشعباني سبق وأن تولى تدريب المصري البورسعيدي خلال الموسم المنصرم.

كما توج الشعباني مع الترجي التونسي بلقبين متتالين لدوري أبطال إفريقيا.

وكان أحمد سامي رحل عن تدريب سيراميكا كليوباترا أمس الثلاثاء بشكل رسمي.

ورحل سامي بعد 15 مباراة فقط الموسم الحالي مع سيراميكا كليوباترا، وجاء ذلك بعد 10 أيام فقط من تجديد التعاقد لموسم آخر.

وكان أحمد سامي قد تولى قيادة سيراميكا كليوباترا في مايو الماضي.

وخاض سامي 31 مباراة مع فريق سيراميكا كليوباترا وحقق الفوز في سبع مباريات بينما تعادل 12 مرة وخسر مثلهم.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

سيراميكا كليوباترا معين الشعباني
نرشح لكم
لجنة المسابقات تعلن عقوبات الأندية في الجولة 15 من الدوري حسام البدري لـ في الجول: منفتح على العمل في الدوري المصري الصفقة الخامسة.. أسوان يضم المغربي عماد الكابو مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نسافر إلى المغرب بدون التعاقد مع مهاجم أجنبي منافس الزمالك – الترجي يفوز على الملعب التونسي ويواصل مطاردة النجم الساحلي الغنيمي لـ في الجول: الاتفاق تم مع أحمد سامي لتدريب سموحة والإعلان خلال ساعات رابع مدرب في 15 جولة.. البنك الأهلي يعلن بابافاسيليو مديرا فنيا للفريق رسالة من شيكابالا بعد رحيل فيريرا.. وتوضيح بشأن الاستبعاد أمام غزل المحلة
أخر الأخبار
مباشر كأس إسبانيا - برشلونة يواجه ريال سوسيداد 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
لجنة المسابقات تعلن عقوبات الأندية في الجولة 15 من الدوري 12 دقيقة | الكرة المصرية
يويفا يعلن تغييرات جديدة في دوري الأمم الأوروبية والتصفيات 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
حسام البدري لـ في الجول: منفتح على العمل في الدوري المصري 40 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كرة يد - مصر (8)-(7) السويد.. تقدم عن طريق بكار 40 دقيقة | كرة يد
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام سوسيداد.. ودي يونج أساسي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة الخامسة.. أسوان يضم المغربي عماد الكابو ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - الدنمارك إلى نصف نهائي بطولة العالم برقم تاريخي ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل