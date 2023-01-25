مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نسافر إلى المغرب بدون التعاقد مع مهاجم أجنبي

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 20:08

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

شدد مصدر من النادي الأهلي على أن حسم ملف التعاقد مع المهاجم الجديد للفريق سيكون قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات كأس العالم لأندية 2022.

وعلم FilGoal.com أنه قد تم تعديل موعد سفر الأهلي من 29 يناير الجاري إلى يوم 28 من الشهر نفسه.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الفريق لن يسافر إلى المغرب بدون تلبية مطالب مارسيل كولر المدير الفني بالتعاقد مع مهاجم أجنبي".

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وأضاف "النادي يبذل قصارى جهده لحسم ملف المهاجم ولا يوجد تقصير أو إهمال كما يعتقد البعض".

وأردف "المهاجم القادم سيمثل إضافة وقيمة للفريق وربما يكون مفاجأة وخارج التوقعات والاجتهادات".

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم 1 فبراير بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قرر الكشف عن القائمة النهائية للفريق بعد السفر إلى المغرب.

وقرر كولر السفر بلاعبين لن يتواجدوا ضمن قائمة الـ 23 لاعبا المقرر أن يعلن عنهم بشكل رسمي يوم 30 يناير قبل مباراة أوكلاند بيومين.

ومن المقرر أن يترأس محمود الخطيب رئيس النادي البعثة الرسمية بينما سيتولى خالد مرتجي أمين الصندوق، ملف المنسق العام للبعثة.

كما يتواجد محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي كمنسق للملف الطبي.

واختتم الأهلي مبارياته في مسابقة الدوري بالفوز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في آخر مباريات الفريق قبل السفر إلى المغرب.

وإذا حقق الأهلي الفوز على أوكلاند سيقابل فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في دور ربع النهائي.

وينتظر الأهلي مواجهة ريال مدريد في دور نصف النهائي في حال حقق الفوز في أول مباراتين.

وكان الأهلي قد حصل على المركز الثالث في النسختين الأخيرتين من البطولة والذين أقيما في الإمارات.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ النادي.

الأهلي مهاجم الأهلي كأس العالم للأندية
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