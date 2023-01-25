منافس الزمالك – الترجي يفوز على الملعب التونسي ويواصل مطاردة النجم الساحلي

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 19:49

كتب : FilGoal

الترجي

واصل الترجي مطاردة النجم الساحلي على صدارة ترتيب الدوري التونسي.

وفاز الترجي على الملعب التونسي بهدفين دون رد ضمن الجولة العاشرة بالمسابقة.

وسجل محمد علي بن رمضان الهدف الأول لنادي الترجي في شباك الملعب التونسي عند الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

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وأضاف رياض بن عياد الهدف الثاني للترجي عند الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وعاد الترجي لطريق الانتصارات في مسابقة الدوري بعدما تعادل مع الصفاقسي خلال الجولة الماضية بهدف لكل فريق.

ورفع الترجي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني خلف النجم الساحلي المتصدر برصيد 25 نقطة.

الترجي يتواجد مع الزمالك في مجموعة نارية بمنافسات دوري أبطال إفريقيا 2023.

ووقع الزمالك في مجموعة عربية خالصة هي الرابعة بجوار الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وتقام مباريات الجولة الأولى يومي 10 و11 فبراير، والجولة الثانية يومي 17 و18 فبراير، والجولة الثالثة يومي 24 و25 فبراير، والجولة الرابعة يومي 6 و7 مارس، والجولة الخامسة يومي 17 و18 مارس، والجولة السادسة يومي 31 مارس و1 أبريل.

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