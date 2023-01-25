رسالة من شيكابالا بعد رحيل فيريرا.. وتوضيح بشأن الاستبعاد أمام غزل المحلة

وجه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك رسالة عبر حسابه الشخصي بعد رحيل جوسفالدو فيريرا المدير الفني عن قيادة الفريق.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وكان الزمالك قد أعلن إقالة فيريرا وتولي أسامة نبيه قيادة الجهاز الفني خلفا له.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الشخصي: "كان لابد من شكر البروفيسور اليوم بشكل شخصي وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن قيمته عند الجميع كبيرة جدا".

"بصفتي قائد نادي الزمالك وقبل ذلك أحمد جماهير النادي، أتوجه بالشكر للبروفيسور فيريرا على كل ما فعله من أجل الفريق ومن أجل الكيان".

"الجميع يعلم ما قام به الموسم الماضي بالرغم من الظروف السيئة التي كانت تلاحق الزمالك والتي أبرزها إيقاف القيد، إلا أنه قام بعمل أسطوري وانتشل الفريق من موسم بدى للبعض أنه صفري بدون بطولات وحققنا ثنائي الدوري والكأس كما فعلها مسبقا".

"يجب أن أتوجه بالشكر والتقدير على ما فعله سواء في الموسم الحالي أو السابق وسيظل البروفيسور أسطورة لنا وللجماهير وستظل كذلك رغم أنف من يحاول التقليل منك".

"للتوضيح، جاء استبعادي من قائمة المباراة الأخيرة بناء على وعكة صحية قد تعرضت لها وجاء ذلك بعد تشخيص طبيب الفريق وبمعرفة المدير الفني فيريرا وليس كما أشيع أنه تم استبعادي لأسباب فنية".

واختتم شيكابالا رسالته "اسم وتاريخ نادي الزمالك يستحق من الجميع الأفضل".

وكان شيكابالا قد غاب عن مواجهة غزل المحلة الأخيرة والتي انتهت بفوز فريق المحلة بهدفين مقابل هدف واحد.

ورحل بعد سلسلة من التعثر في نتائج فريق الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وودع الزمالك منافسات كأس مصر عن الموسم الماضي بعد الخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح بينما لم يحقق الفريق أي انتصارات في آخر خمس مباريات.