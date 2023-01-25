الاتحاد السكندري يعلن توفير رحلة لنقل الجماهير لحضور مواجهة المقاولون

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تنظيم رحلة وتوفير حافلات لنقل جماهير الفريق لمساندته أمام المقاولون العرب.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على المقاولون العرب في السابعة من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

وتقرر توفير الحافلة لحاملي بطاقة المشجع Fan ID وتذكرة المباراة وسوف تتواجد الحافلات المجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب استاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد بداية من الواحدة ظهرا عقب صلاة الجمعة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 25 نقطة بينما المقاولون العرب يحل رابعا برصيد 27 نقطة.

ونجح المقاولون العرب في تحقيق الانتصار في آخر خمس مواجهات خاضهم في الدوري.

أما الاتحاد السكندري فاستعاد نغمة الانتصارات بفوزين متتاليين في مسابقة الدوري.

وحول المقاولون العرب تأخره في المباراة الأخيرة بفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد في الوقت القاتل.

أما الاتحاد فنجح في تحقيق الفوز على حرس الحدود بهدف دون مقابل.

وتنطلق منافسات الجولة السادسة عشر بعد غدا الجمعة بمواجهة بين أسوان وطلائع الجيش.

وينفرد الأهلي بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة وبفارق ست نقاط عن فيوتشر أقرب منافسيه.