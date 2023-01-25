السوبر السعودي – صالح الشهري: تفاصيل صغيرة ستحسم نصف النهائي

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

صالح الشهري - السعودية - الأرجنتين

شدد صالح الشهري مهاجم نادي الهلال على صعوبة مواجهة فريقه ضد الفيحاء ضمن كاس السوبر السعودي.

ويلعب الهلال ضد الفيحاء غدا الخميس ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي في نسخته الجديدة.

وقال الشهري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " نخوض غدا مباراة صعبة بالنسبة لنا كونها مباراة خروج مغلوب وتفاصيلها الصغيرة تغير مجرياتها".

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وأضاف "نحن مستعدون للظهور بصورة جيدة والوصول إلى النهائي. جمهور الهلال السند الحقيقي بالنسة لنا ونعدهم في الفترة القادمة بتحقيق الإنجازات وإسعادهم".

واختتم "مررنا كلاعبين دوليين بفترة دون توقف في الأشهر الماضية، أدت إلى هبوط المستوى، ونحن نعرف كيف نتعامل مع هذه الظروف، والقادم سيكون أجمل".

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يذكر أن الفيحاء قد فاز بلقب كأس ملك السعودية خلال الموسم المنصرم للمرة الأولى في تاريخه وذلك على حساب الهلال بركلات الترجيح.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى بين 4 فرق وهم النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة عن صدام الاتحاد مع النصر ومواجهة بين الهلال والفيحاء.

الفائزان سيلعبان المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

الهلال الفيحاء
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