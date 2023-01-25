خبر في الجول - موعد قرار لجنة الانضباط في شكوى الزمالك ضد كهربا.. والتحقيق في طلب الأهلي

تستعد لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم لإصدار قرارها في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الانضباط ستصدر قرارها بشأن هذه الشكوى يوم الأحد المقبل، وذلك بعد التحقيق مع اللاعب في حضور المحامي الخاص به.

وطالب محامي كهربا من اللجنة القضائية برئاسة المستشار محمد عبده صالح تحويل مقطع الفيديو المنسوب إلى اللاعب للجنة مختصة في الإذاعة لفحصه جيدا.

كما ستحقق اللجنة في شكوى النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك يوم الأحد أيضا، ووجهت له الاستدعاء لسماع أقواله والتحقيق معه في الشكوى.

وحضر كهربا لاعب الأهلي لجلسة الإستماع بلجنة الانضباط باتحاد الكرة بعد شكوى نادي الزمالك.

وتواجد اللاعب برفقة محمد عثمان المستشار القانوني في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح.