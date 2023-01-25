أحمد دياب يشرح لـ في الجول كيفية حسم المشاركة الإفريقية للأندية المصرية

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 17:45

كتب : أحمد الخولي

كأس دوري أبطال إفريقيا

شرح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة كيفية حسم المشاركة الإفريقية للأندية المصرية في البطولات القارية في الموسم المقبل.

وقال دياب لـFilGoal.com: "هناك لائحة تحكمنا في هذا الملف لا يمكن الخروج عنها".

وأضاف "الطبيعي أن يكون الحسم نهاية الموسم وفقا لترتيب الجدول وقتها وخطتنا إنهاء المسابقة في منتصف يوليو المقبل وبالتالي لو أراد وقرر كاف تحديد أسماء الأندية نهاية يوليو فلن تكون هناك أي مشكلة لأن الدوري سيكون انتهى".

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وأتم تصريحاته "لكن إذا أرسل كاف طلبا بحسم المشاركين في 30 يونيو سيكون الدوري مستمرا ووقتها سنلجأ إلى اللائحة التى تنص على أن يؤخذ بنتائج الدور الأول للدوري وبهذا سنرسل أسماء الفرق الأربعة الأولى في الجدول عند نهاية الدور الأول".

ويشارك من مصر في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم الأهلي والزمالك، وفي الكونفدرالية بيراميدز وفيوتشر.

وكانت رابطة الأندية حددت أندية الزمالك والأهلي للمشاركة في دوري الأبطال وبيراميدز وفيوتشر للكونفدرالية وفقا لجدول الدوري في الدور الأول من الموسم الماضي.

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