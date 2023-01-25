السوبر السعودي – دياز: الهلال استعاد عافيته.. ونواجه فريقا يجيد التكتل الدفاعي

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 17:41

كتب : محمود حمدي

رامون دياز مدرب الهلال

يثق رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال بقدرات فريقه في تحقيق الفوز وتخطي عقلة الفيحاء في السوبر السعودي.

ويلعب الهلال ضد الفيحاء غدا الخميس في تمام الخامسة مساء ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الفريق استطاع في المباراتين الماضيتين تحقيق نتائج إيجابية أعطتنا الثقة لخوض المباراة بكل قوة والحصول على بطاقة الصعود للنهائي".

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وأضاف المدرب الأرجنتيني "الفريق استعاد في الأونة الأخيرة عافيته بعودة بعض اللاعبين من الإصابات، وسنرى قريبا سلمان الفرج وأوديون إيجالو وذلك بعد إنهاء برنامجهما العلاجي".

وشدد "نتابع غدا فريقا متمكنا من التكتل الدفاعي، وسنجعله تحت الضغط الهجومي لتحقيق ما نريده. نطمح لخوض المباراة بكل قوتنا والفريق حاليا في مستوى تصاعدي ونود الوصول لكفاءة الهجومية التي تنتهي بأهداف".

وواصل "تحدثت مع ميشيل ديلجادو عقب بعد إجراءه الفحوصات الطبية وهو في حالة جيدة وسيكون ضمن قائمة الفريق في المباراة".

وأكمل "الفريق مر بظروف صعبة وبفضل العمل الإداري الذي أعطانا الثقة بدانا لنعود للمستوى المأمول. هدفنا الوصول إلى النهائي".

يذكر ان الفيحاء قد فاز بلقب كأس ملك السعودية خلال الموسم المنصرم للمرة الأولى في تاريخه وذلك على حساب الهلال بركلات الترجيح.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى بين 4 فرق وهم النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة عن صدام الاتحاد مع النصر ومواجهة بين الهلال والفيحاء.

الفائزان سيلعبان المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

السوبر السعودي نادي الهلال
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