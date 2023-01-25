أسامة نبيه يبدأ عمله في الزمالك بجلسة مطولة مع اللاعبين

تسلم أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميا اليوم الأربعاء بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بتوليه القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقاد أسامة نبيه التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ومعه جهازه المعاون المكون من، أحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، بجانب إسماعيل يوسف مدير الكرة.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد مباراة غزل المحلة التي أقيمت بالأمس.

وعقد نبيه جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وحرص خلالها على الحديث بشأن العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة والاستعداد لها بكل قوة، وطالبهم بضرورة التركيز من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وتصحيح مسار الفريق .

وأكد المدير الفني خلال الجلسة أن الجميع داعم ومساند للفريق من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في كافة البطولات، وطالبهم بفتح صفحة جديدة والعودة مرة أخرى لمسيرة الانتصارات.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.