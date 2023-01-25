مؤتمر سانتو: سنلعب ضد النصر وليس رونالدو فقط

يرى نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة أن قوة منافسه النصر لا تكمن في نجمه كريستيانو رونالدو فقط، قبل صدام الفريقين في الكلاسيكو السعودي يوم الخميس.

مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي ستشهد الصدام الأول للثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا الاتحاد ضد كريستيانو رونالدو نجم النصر.

وقال سانتو في مؤتمر صحفي: "بالتأكيد كريستيانو لاعب كبير، لكننا سنلعب ضد النصر وليس رونالدو فقط".

وأضاف "لقد قمت بتحليل النصر جيدا، نسعى للفوز في نصف النهائي والفوز بكأس السوبر".

وتابع "بالنسبة لخطة المباراة من المفترض ألا نشاركها مع أحد، لكن لا يوجد أسرار في كرة القدم حاليا".

وواصل المدرب البرتغالي "نحلل كل المنافسين ونركز على نقاط قوة وضعف المنافس".

وأكمل "الأهم هو أداء فريقي وتوظيف اللاعب بصورة مثالية والاستفادة القصوى من إمكانياته وتوظيفها لخدمة الفريق".

وأتم "نتنمى أن نشهد مباراة قوية بين الفريقين خاصة أنهم يملكون كوكبة كبيرة من النجوم المميزين في جميع المراكز لذلك الجماهير على موعد مع مواجهة مثيرة".

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي اللقاء يوم الخميس في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (التاسعة بتوقيت مكة المكرمة).

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى بين 4 فرق وهم النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة عن صدام الاتحاد مع النصر ومواجهة بين الهلال والفيحاء.

الفائزان سيلعبان المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وحقق النصر الفوز على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين في الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل تاليسكا هدف فوز النصر في الدقيقة 31 بضربة رأسية.

وحمل رونالدو شارة قيادة فريق النصر في أولى مبارياته مع العالمي.

وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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